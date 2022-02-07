Николаевская ОГА выделит ₴1,6 миллиона «инфекционке» на криоцилиндр, который Федорова не установила за счет субвенции из Госбюджета

Из резервного фонда областного бюджета Николаевской области выделят 1,6 миллиона гривен для КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» для установки криоцилиндра.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров.

Замглавы ОГА заявил, что на данный момент всплывают различные проблемы «авантюр» с закупками лекарств, заключениями договоров на оплату электроэнергии, хозяйственной деятельности. В том числе, пришлось исправлять проблему с установкой криоцилиндра.

Отметим, в прошлом году всем больницам, лечащих пациентов с коронавирусом, выделили из Государственного бюджета субвенцию на закупку и установку криоцилиндра. Бывшее руководство закупило оборудование, но так и не установило его. В итоге, часть средств вернулась обратно в Государственный бюджет, поэтому в ОГА решили выделить деньги из резервного фонда.

— Есть ряд моментов, которые, к сожалению, являются последствиями работы прошлого руководства. С ними надо еще очень предметно разбираться, потому что очень много там было специализированных, я бы сказал, на гране авантюры моментов. Например, как заключались договоры по оплате электроэнергии, какие были договорные отношения по различного рода закупкам лекарственных препаратов, других средств лекарственного рода, хозяйственная деятельность. В том числе, монтаж кислородного оборудования, которое, к сожалению, не успели реализовать в прошлом году и результат этого – возврат средств. Теперь мы берем деньги из резервного фонда, чтоб разобраться с проектно-сметной документацией, смонтировать большой криоцилиндр и подачу централизованно жидкого кислорода в больших объемах, - сказал Гранатуров.

Всего на установку криоцилиндра из бюджета выделили 1,6 миллионов гривен. Пятитонное оборудование должно поставлять кислород по всем точкам, которые установлены в корпусах КНП.

Отметим, что «инфекционкой» ранее руководила Светлана Федорова, а в администрации больницы работали её сторонники и приближенные, которые стали увольняться после ухода Федоровой. При этом они признавали, что на них давило руководство.

Напомним, бывшая администрация КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» заключила контракт на электроснабжение, который привел к долгу за свет на сотни тысяч гривен.