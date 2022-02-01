В Николаеве разворачивают дополнительные «ковидные» койки в детских больницах - возможно, их добавят и в «инфекционке»

В Николаевской областной государственной администрации планируют перепрофилировать койки для детей из-за высокого количества заболевших коронавирусом.

Об этом «Преступности.НЕТ» заявил заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров.

Ранее сообщалось, что в Николаевской городской детской больнице № 2 будут разворачивать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, так как отделение уже переполнено.

Гранатуров же, в свою очередь, отметил, что в ОГА ищут возможность переоборудовать койки в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», поскольку там все еще есть специалисты, которые могут лечить детей.

— Сегодня ситуация возникла таким образом, что, при такой агрессивной очередной волне, у нас очень высокая заболеваемость среди детей. Нам приходится добывать дополнительные койки. Мы перепрофилируем койки таким образом, чтобы открыть достаточное количество детских коек, так как детской «инфекционки» у нас нет. То количество мест, которые есть, недостаточное. Поэтому дополнительные койки открываются во второй городской детской больнице, в областной детской больнице и, возможно, мы откроем дополнительное количество коек еще и в инфекционной больнице, потому что там есть квалифицированные специалисты, которые, в том числе, занимались помощью заболевших детей, - отметил замглавы ОГА.

Напомним, ранее заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров сообщил, что в области ожидается новый всплеск заболеваемости COVID-19, а пик роста будет наблюдаться в середине февраля.