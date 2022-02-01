Семья скандального экс-начальника николаевского УСБУ Герсака после его увольнения «обзавелась» недвижимостью на $1,5 миллиона

Семья скандального бывшего главы Службы безопасности Украины Николаевской области Виталия Герсака после его увольнения приобрела недвижимости примерно на полтора миллиона долларов.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Ранее сообщалось, что Виталий Герсак и его семья владеет тюнингованным автомобилем Toyota Tundra и другим движимым и недвижимым имуществом на общую сумму около 800 тысяч долларов. Расходы семьи Герсака значительно превышают доходы, а мать СБУ-шника, в общении с журналистами, заявила, что это ее «любимый мужчина заботиться о семье, в том числе, покупает до неприличия дорогие внедорожники для ее сына».

Как известно, скандального СБУ-шника указом Президента Украины Владимир Зеленского уволили с должности в ноябре 2020 года.

После увольнения Герсака, как говорится в расследовании, жизнь его семьи не ухудшилась. В частности, это можно было заметить, проанализировав соцсети сына Герсака.

«…можно поздравлять семью с квартирным повышением: из дорогого «Французского квартала», который мы видим в 2020, до еще более дорогого ЖК премиум-класса «Новопечерские Липки».

По информации Bihus.Info, после увольнения Герсака летом 2021 года его жена купила две квартиры в Липках – 3-комнатные, 200 квадратов, которые тянут на минимум 650 тысяч долларов без ремонта».

Под квартирами у Герсаков появилось 6 мест для паркинга, которые стоят около 220 тысяч долларов.

Кроме того, для салона красоты Юлии Герсак купили тоже на «Новопечерских Липках» еще 140 квадратов, по актуальным ценам (которые росли за время проведения расследования – ред.) – это еще примерно 650 тысяч долларов. Этот салон уже имеет страницу в Instagram. Как отмечают в расследовании, «судя по рендерингам, ремонт там будет в стиле «дорого-богато».

В общей сложности семья Герсаков потратила на новую недвижимость около полутора миллионов долларов.

Также в расследовании говорится, что сын уволенного с должности СБУ-шника Герсак-младший, будучи несовершеннолетним, катался на различных элитных иномарках, в том числе Lamborghini, Mercedes-Benz G-Wagen, BMW, Toyota.

Напомним, что несмотря на наличие двух квартир в элитных новостройках Киева и нахождение на высокопоставленной должности в Николаеве, экс-начальник УСБУ Виталий Герсак продолжал пользоваться служебной квартирой в столице, полученной от Службы внешней разведки Украины. Как оказалось позже Герсак указал в декларации «служебную квартиру в столице», которую ни СБУ, ни СВР ему не давали.

В итоге Национальное агентство противодействия коррупции выявило в декларации Герсака недостоверные сведения на 800 тысяч гривен. Тогда в НАПК заявляли, что материалы передали детективам Национального антикоррупционного бюро Украины. Однако материалы НАПК поступили в ГБР, поэтому 22 октября 2020 года следователи Второго отдела ТУ ГБР в Николаевской области внесли сведения об умышленном декларировании Виталием Герсаком недостоверных данных в Единый реестр досудебных расследований по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины («Декларирование недостоверной информации»).

Спустя 8 дней после того, как ГБР открыло уголовное производство, Виталий Герсак подал рапорт об увольнении «по семейным обстоятельствам». Однако указ о его увольнении Владимир Зеленский подписал только 18 ноября.

Позже стало известно, что следователь Николаевского терруправления Госбюро расследований Александр Гарановский закрыл уголовное производство в отношении теперь уже экс-начальника УСБУ в Николаевской области Виталия Герсака за недостоверные данные в декларации о доходах.

Тем временем в НАБУ не отрицали возможность возобновления расследования факта внесения экс-начальником УСБУ в Николаевской области Виталием Герсаком ложных данных в декларацию.

В результате НАПК составило на Герсака административный протокол за отражение ложных сведений в декларации. Рассмотрели его более чем через полгода, и в результате судья Дирко не нашел нарушений в недостоверном декларировании скандального экс-начальника николаевского УСБУ Герсака.