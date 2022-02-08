В США две недели разыскивали туриста, которому ошибочно не выдали джекпот в казино

В США, в Лас-Вегасе 8 января турист из Аризоны Роберт Тейлор сорвал джекпот на игровом автомате в казино Treasure Island. Сумма выигрыша – почти 230 тысяч долларов, но из-за сбоя автомат не сообщил о победе и не выдал приз.

Об этом сообщает «Медуза».

В Совете по контролю за азартными играми заметили несправедливость и нашли победителя. Для этого им пришлось провести настоящее расследование: просмотреть многочасовые записи с камер в нескольких казино, опросить свидетелей, изучить информацию о покупках в тот вечер и проанализировать данные о поездках.

«Спустя две недели у них было имя счастливца, Роберт Тейлор к этому моменту уже успел вернуться домой в Аризону. Узнав о выигрыше, он сообщил, что собирается поехать за выигрышем», - отмечает издание.

Напомним, ранее француз выиграл в лотерею рекордные 200 миллионов евро.