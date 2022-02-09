В Англии закрылся старейший паб на Альбионе, который работал более 1200 лет

Пандемия коронавируса обанкротила старейший паб Великобритании «Ye Olde Fighting Cocks», что в переводе означает «Старые боевые петухи». Считается, что заведение работало с 793 года.

Об этом сообщает «УНИАН».

Из-за коронавирусных ограничений, которые повлияли на поток туристов в стране, владелец паба был вынужден передать заведение во внешнее управление. Хозяин паба Кристо Тофалли пожаловался на повышение налоговых ставок – в сочетании с ограничениями коронавирусной пандемии они оказали «разрушительное воздействие» на его бизнес.

Паб располагается в городе Сент-Олбансе графства Хартфордшир, что недалеко от Лондона. Считается, что заведение работает уже более 1200 лет, а в нынешнем виде здание появилось в 1539 году. Свое нынешнее название оно получило благодаря проводившимся там в начале XIX века петушиным боям. Заведение также внесли в Книгу рекордов Гиннесса как старейший паб в Англии, однако это утверждение оспаривается.

Напомним, ранее в Шотландии сгорело кафе, в котором Джоан Роулинг написала «Гарри Поттера».