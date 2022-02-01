«Настолько устарело, что исправить невозможно и за два года»: В школах Николаева учебные классы укомплектованы лишь на 2-59%

В школах Николаева учебные кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения лишь на 2-59%. Лучший показатель наблюдается в кабинетах истории и украинского языка.

Об этом речь шла во вторник, 8 февраля, в ходе заседания гуманитарной комиссии Николаевского городского совета, передает «Преступности.НЕТ».

Представительница управления образования отметила, что в 2021 году не удалось провести соответствующие закупки. Поэтому их перенесли на текущий год, закупку планируют провести за счет экономии средств. В свою очередь, чиновница выразила надежду, что в этом году гороно удастся осуществить задуманное.

— У директоров истерика, – прокомментировала озвученное глава комиссии Анна Норд.

Также она зачитала процент укомплектования учебных классов в школах, ссылаясь на данные управления образования:

- кабинеты трудов укомплектованы на 7%;

- кабинеты иностранных языков – на 25%;

- географии – на 27%;

- биологии – на 27%;

- химии – на 30%;

- физики – на 10%;

- математики – на 6%;

- правоведения – на 2%;

- истории – на 59%;

- украинского языка – на 59%.

— На 7% операционного стола вы много сделаете операций? Много ли вам дадут лицензий НСЗУ, если у вас обеспеченность 7% от нормы, – возмутилась Анна Норд.

В управлении образования собираются постепенно решать эту проблему, но конкретную сумму назвать не смогли. При этом чиновница добавила, что низкий процент укомплектованности не может стать причиной для закрытия кабинетов. Глава комиссии уверенна, что на это потребуется «космическая сумма».

— Никто из директоров не скажет, что они ничего не получали в предыдущие года. Каждый год что-то получали и для учебных кабинетов, и спортивный инвентарь, но к сожалению материальная база настолько устарела, что за один год этого сделать невозможно. И за два тоже. За пять лет - может быть, - заявила чиновница управления образования.

В итоге, члены комиссии попросили управление образования предоставить приблизительные расчеты и суммы, чтобы за три года обеспечить классы необходимым инвентарем хотя бы на 70%. Чтобы при возможном перераспределении средств, какую-то сумму направили на эти нужды.

Напомним, что в сентябре 2021 года николаевцы жаловались, что за свой счет покупают детям учебники, которых не хватает в школах – в мэрии говорят, что МОН не успело их напечатать.