Украина собирается построить космодром на морской платформе в Индийском или Атлантическом океане

Глава Государственного космического агентства Дмитрий Тафтай заявил, что Украина собирается построить свой космодром – проект «Морской старт».

Об этом сообщает «Суспільне».

«Морской старт» предусматривает использование морской платформы для коммерческих космических запусков.

- Мы планируем сделать свой космический космодром на базе морской платформы и запускать ракеты либо из Атлантики, либо из Индийского океана… Есть предварительные оценки и разработки в этом направлении, в рамках космической программы планируется реализовать этот проект. Это значит, что в рамках 5 лет все это должно быть реализовано в металле и будет работать как комплекс, - сказал Тафтай.

- Проект оценивается в 4,8 миллиарда гривен. Это довольно небольшая стоимость, мы используем те технологические звенья, инфраструктуру, которую имеют украинские предприятия… Чем больше ракета, тем больше расходы. И издержки эти растут в геометрической прогрессии. Поэтому мы ставили акцент на создании легкой ракеты, отвечающей потребностям Украины, - отметил он.

По его словам, экономически рассчитано, что этот проект будет интересен для заказчиков, которые запускают спутники.

Напомним, ранее сообщалось, что рассматривают вариант строительства космодрома на стыке Николаевской и Одесской областей.