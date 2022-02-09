«Энергоатом» купил у французского производителя запчасти для ЮУАЭС за 2 миллиона евро

ГП «НАЭК «Энергоатом» 3 февраля заключило соглашение с компанией Wartsila France S.A.S. (Франция) о закупке запасных частей и резинотехнических изделий для Южно-Украинской АЭС на 2,16 миллиона евро.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают «Наші гроші».

До 21 сентября 2022 года производитель на условиях DAP (без растаможки) должен поставить 1855 запчастей и резинотехнических изделий к дизель-генераторам на базе двигателя 12ZV40/48 для ЮУАЭС. Договор подразумевает полный аванс. Список товаров с ценами приведен ниже.

Клапаны электропневматические 3/2-ходовые 76Н типа 784 в сборе 107081181001 заказали по 1 165 евро. В феврале 2019 года их заказывали эти фирме на 10% дешевле – по 1 057 евро.

Закупку провели по переговорной процедуре, потому что в прошлом году открытые торги дважды отменялись из-за нехватки участников. На торги приходила только французская Wartsila France S.A.S.

В 2019 году французская Wartsila France SAS из финской корпорации «Wärtsilä» выиграла два подряда «Энергоатома» по таким запчастям для ЮУАЭС на 160,43 миллиона гривен. Тогда стоимость ее предложений была вдвое и втрое ниже ожидаемой стоимости закупок и предложений соперников Dimida Sp.z.o.o. (Польша) и VJ trgovina in storitve, d.o.o. (Словения), предлагавшие запчасти от производителя Adriadiesel d.d. (Хорватия).

При этом Wartsila тщетно пыталась снести конкурентов через АМКУ. Она заявила, что по условиям тендера оригинальной может считаться только продукция по чертежам Jugoturbina ​​(Хорватия) и Sulzer (Швейцария). По словам жалобщика, «Адриадизель» как правопреемник «Юготурбины» потерял право пользования чертежами «Зульцера» с 2016 года. «Зульцер» в 90-х годах вошел в корпорацию Wärtsilä. Однако админколлегия решила, что старый договор между «Юготурбиной» и «Зульцером» разрешает использование чертежей и после завершения своего действия, и поддержала допуск дилеров «Адриадизель».

Впоследствии оказалось, что НАБУ расследует дело по этим торгам. В Бюро считают, что служащие «Энергоатома» объявили его в сговоре с Dimida и VJ Trgovina In Storitve. Ожидаемые стоимости закупок были завышены. Затем они способствовали победе Dimida, но в тендерах принял участие и победил производитель Wartsila, что не зависело от их воли. Поэтому они не смогли заключить контракт с фирмой Dimida по завышенным ценам на 247,33 миллиона гривен.

Напомним, как Высший антикоррупционный суд назначил к заочному рассмотрению дело бывшего начальника управления производственно-технической комплектации Южно-Украинской АЭС Дмитрия Соколова. Он обвиняется в хищении 12,3 миллионов гривен.