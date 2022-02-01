«Есть такие, кто не платит уже 12 лет»: В Николаеве от водоснабжения отключили еще троих абонентов, которые в сумме задолжали 73 тысячи гривен

В среду, 9 февраля, бригады КП «Николаевводоканал» продолжили отключать абонентов от услуги водоснабжения из-за долгов. Отключения произошли по трем адресам, и общая сумма долга по ним составляет 73 тысячи гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ», который присутствовал при отключениях.

Сначала сотрудники предприятия выехали по адресу: улица Космонавта Волкова, 16. По данным из Департамента предоставления услуг в доме проживает 5 человек, и они не платят уже 12 лет за услугу – в 2010 году был осуществлен последний платеж. Долг составляет порядка 20 тысяч гривен. Абонента неоднократно просили погасить долги, заключить договор реструктуризации, но никакой реакции не последовало, поэтому дом пришлось отключить от водоснабжения.

Соседка, которая вышла на улицу из-за шума возле дома, пожаловалась, что эти жильцы постоянно сливают воду в огород, из-за чего подмывает ее жилье, ведь оно находится немного ниже по уровню. А летом ситуация ухудшилась, потому что хозяева дома купили бассейн и количество сливаемой воды в огород увеличилось.

Специалисты выполнили технические работы, чтобы абонент не смог подключится к водоснабжению самостоятельно. Работники будут периодически выезжать на место, и проверять, не произошло ли самовольного подключения.

Далее бригада предприятия приступила к отключению от водоснабжения жильцов по адресу: переулок Коллективный, 71/1. Там работы было побольше, пришлось разрыть трактором дорогу, чтобы добраться до колодца, потому что он был забит различным мусором. По мнению работников, жильцы сделали это умышленно, чтобы добраться до краников было сложнее.

По официальным данным, в доме проживает 9 человек. С 2009 года от них поступило лишь два платежа за водоснабжение – в 2009 году и 2021 году они заплатили 300 гривен. Общая сумма долга составляет почти 45 тысяч гривен.

— Наши специалисты неоднократно приезжали по этому адресу. Стукали в ворота, чтобы кто-то вышел, чтобы снять показания счетчиков, передать предупреждение, что они есть в списке на отключение. Наши специалисты видят, что в окнах горит свет, но как только они начинают стучать в ворота, свет отключают, никто не выходит, но автомобили во дворе стоят. То есть люди проживают, - отметила пресс-секретарь КП «Николаевводоканал» Ольга Сусленко.

Еще одно отключение произошло по улице Вольная, 17/1. Жильцы задолжали порядка 9 тысяч гривен, последний платеж был осуществлен в 2021 году. Контролеров предприятия никто в дом не пускал, а счетчики там не установлены, поэтому отследить какое в действительности потребление воды невозможно.

Напомним, что «Николаевводоканал» не без конфликтов продолжает отключать от услуги абонентов-должников - кто-то платит, а кто-то вызывает полицию. Также сообщалось, что в Николаеве от водоснабжения отключили абонента, у которого с 2013 года накопился долг почти в 20 тысяч гривен.