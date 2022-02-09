В Николаеве за последние две недели 2022 года от водоснабжения отключили 24 должников – пока заплатил только один абонент

Жители Николаева задолжали КП «Николаевводоканал» за предоставленные услуги свыше 118 миллионов гривен. С 24 января сотрудники предприятия начали отключать злостных должников от услуги водоснабжения.

Об это сообщила начальница абонентского отдела Наталья Боровик.

По ее словам, тот отключение должников стало возможным из-за того, что Николаев находится в «оранжевой» зоне карантина. Сегодня бригады работали в Корабельном районе.

— Этих должников не раз предупреждали, что их адреса внесли в график отключений. Но обратной реакции не было, желания заключить договор реструктуризации также не было. Поэтому мы вынуждены прекратить предоставление услуги этим абонентам, - сообщила она.

Она добавила, что восстановление водоснабжения возможно после полного погашения задолженности и оплаты расходов, связанных с отключением и дальнейшим подключением. Если отключение выполняется механическим путем с разрытием дорожного покрытия, то размер оплаты может дойти до 10 тысяч гривен. Если отключение будет проходить опломбированием запорного вентиля, то это порядка 3 тысяч гривен.

Об отключении абонентов предупреждают заранее, а именно за 30 дней. Предупреждения разносят контролеры и абонент обязан на нем расписаться, что уведомлен о предстоящем событии, если же застать жильцов дома не удается, то предупреждения оставляют в дверях. Также часто абоненты отказываются ставить свою подпись, думая, что это помешает отключению.

— С 24 января мы отключили уже 24 адреса. Оплатил долг полностью только один абонент, остальные либо обещают оплатить, или не идут на контакт. Это все абоненты Корабельного района. Пока город не перешел в красную зону карантина отключения планируют проводить постоянно, - заявила Наталья Боровик.

Напомним, что «Николаевводоканал» не без конфликтов продолжает отключать от услуги абонентов-должников - кто-то платит, а кто-то вызывает полицию. Также сообщалось, что в Николаеве от водоснабжения отключили абонента, у которого с 2013 года накопился долг почти в 20 тысяч гривен.

9 февраля от водоснабжения отключили еще троих абонентов, которые в сумме задолжали 73 тысячи гривен.