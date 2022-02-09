ГФРР даст Николаеву почти ₴20 миллионов на ремонт гребного басейна в спортшколе «Олимп» – город добавит ₴2,4 миллиона

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета в среду, 9 февраля, перераспределили средства Управления капитального строительства. В частности, 2 миллиона 453 тысячи гривен перекинули с реконструкции легкоатлетического манежа Николаевской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по легкой атлетике на капитальный ремонт гребного бассейна яхт-клуба на улице Новостроительная, 1-Б.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Вице-мэр по гуманитарным вопросам Анатолий Петров сообщил, что детско-юношеская спортшкола «Олимп» подготовила и подала на софинансирование проект капитального ремонта гребного бассейна яхт-клуба. И получила на него финансирование от государства.

— Проект успешно прошел отбор комиссии Фонда регионального развития. Он предусматривает выполнение работ на общую сумму 19 миллионов 997 тысяч гривен. По условиям Фонда местные бюджеты должны осуществить софинансирование до 30%. Стоимость софинансирования 2 миллиона 453 тысячи гривен, - заявил Анатолий Петров.

Чиновник объяснил, что средства забирают с реконструкции легкоатлетического манежа по той причине, что проект на объект изготовили еще в 2019 году и в 2021 году он прошел корректировку, после которой появилась возможность сэкономить 2,5 миллиона.

О реконструкции манежа решил детальнее рассказать мэр Александр Сенкевич. Объект расположен на Центральном стадионе. Там есть пристроенное здание, которое, по словам мэра, строилось методом «народного строительства», поэтому сейчас разваливается. Также там нет должных условий для занятий. В связи с этим, был подготовлен проект по строительству модульного здания взамен существующему.

— То есть, оно будет снесено и построено новое. Есть план сделать это до конца года. В прошлом году разрабатывалась проектно-сметная документация, и в начале этого проект проходит экспертизу уже с уменьшенной суммой. А предусматривалось в прошлом году около 15 миллионов, - добавил Александр Сенкевич.

Что касается бассейна для гребцов, то он находится в Корабельном районе возле яхт-клуба, но там никто не плавает. Его используют для обучения - спортсмены гребут в привязанных лодках. Мэр добавил, что этот вопрос еще обсудят на сессии.

Напомним, ранее мы уже писали о состоянии школы и гребного зала. Директор КДЮСШ Светлана Капур надеялась, что 2022 год станет для спортшколы судьбоносным и за средства ГФРР удастся сделать ремонт. Также имеется проект на общую реконструкцию спортшколы, его стоимость составляет порядка 20 миллионов гривен. Разработкой проекта занимался завод «Океан», поэтому из бюджета Николаева не было потрачено ни копейки.