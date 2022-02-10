Домбровская зарегистрировала проект решения об обязательных отчетах чиновников Николаевской мэрии: «Чтобы контролировать, как тратят народные деньги»

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская инициировала внесение изменений в Регламент работы горсовета, которые касаются отчетов чиновников. Соответствующий проект решения уже зарегистрировали в мэрии.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В первую очередь, она возмутилась, что по итогам 2021 года неиспользованными остались 680 миллионов гривен. По мнению Домбровской, это следствие отсутствия нормальной коммуникации между депутатами и чиновниками.

Она уверенна, что такого объема денег налогоплательщиков, которые остались не потраченными, можно было бы избежать, если бы депутатам вовремя сообщали о текущей ситуации и проблемах в работе структурных подразделений Николаевского городского совета, а не ставили перед фактом о финансовой ситуации в конце года.

Также Татьяна Домбровская добавила, что к ней регулярно поступают сообщения от избирателей о необходимости проведения ремонтных работ на округе. И их можно было бы в течение года вносить в план работы управлений и департаментов, корректируя соответствующим образом перечень расходов бюджета, и реализовывать такие проекты в короткие сроки. По мнению главы фракции «Слуга Народа», таким образом можно было бы значительно уменьшить количество неосвоенных денег.