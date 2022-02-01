Домбровская вместе с коллегами сводила в кино воспитанников николаевского Центра реабилитации и купила им книг за «ковидную тысячу»

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская со своими коллегами по партии и другими единомышленниками потратили коронавирусную тысячу на воспитанников «Николаевского центра социально-психологической реабилитации детей».

Об этом Домбровская сообщила на своей странице в Facebook.

«Когда мы получили карту-поддержку, само название подсказало, что с ней делать. Надо поддержать тех, кому это действительно нужно. А что может быть лучше и нужнее, чем подарить радость детям! Мы с командой единомышленников уже потратили свою 1000 с большим удовольствием. Спасибо всем причастным, вы невероятны», - написала она.

В частности, для детей был организован поход в кино, также для них закупили книги.

Депутат Юрий Степанец призвал горожан, которые не знают, куда потратить 1000 от государства использовать этот кейс, и таким образом, делать мир добрее.