Гороно Николаева объявило повторный тендер на питание детей в детсадах и школах в 2022 году – стоимость уменьшилась на 41 миллион гривен

В четверг, 10 февраля, управление образования Николаевского городского совета объявило новый тендер на организацию питания в детсадах и школах в 2022 году на 112 миллионов 558 тысяч 215 гривен.

Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок Прозорро.

Ранее сообщалось, что гороно Николаева на питание детей в детсадах и школах в 2022 году планирует потратить ₴153,6 миллионов. Однако, торги не состоялись - участвовать решили две компании: Комбинат общественного питания Николаева и ЧП Южноукраинский комбинат общественного питания, но их предложения отклонили, не допустив к аукциону.

Подавать свои предложения потенциальные участники могут до 13 марта, а на 18 апреля запланировано проведение аукциона. Срок предоставления услуги указан от 1 апреля 2022 до 31 декабря 2022 года.

Обеспечить питанием необходимо 125 учебных учреждений (школы, детсады, лицеи, гимназии). Отметим, что стоимость услуги снизилась на 41 миллион 66 тысяч 230 гривен.

Напомним, что директоров школ Николаева просят заранее предупреждать КОП об уходе на «дистанционку», так как предприятие несет убытки.