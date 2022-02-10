В Киеве ищут подрядчика для строительства «Президентского университета» – объявлен тендер на 380,6 миллионов гривен

Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» объявил тендер на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами в составе «Президентского университета» по проспекту Академика Глушкова, 1 в Голосеевском районе Киева.

Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок Прозорро.

Тендер был объявлен еще 3 февраля с ожидаемой стоимостью работ в 380 миллионов 682 тысячи 665 гривен. До 6 марта идет срок подачи тендерных предложений, а проведение аукциона запланировано на 11 апреля. Срок выполнения работ указан до 31 декабря 2022 года.

Согласно документам, необходимо выполнить общестроительные работы, провести систему водопровода, канализации, отопления, электроосвещения. Выполнить внешнюю и внутреннюю отделку, установить системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения.

Также подрядчик должен будет оборудовать два бассейна и навесы, трибуны, комментаторскую, установить пляжные душевые, раздевалки и лежаки. Также предусмотрены работы по обустройству и оснащению медиасистемы пресс-центра, мясо-рыбного, овощного, холодного и горячего цехов и цеха выпечки, прачечной, высадка свыше 700 туй и 700 кустов самшита, посев газонов, установка лавочек и урн.

Кроме этого предусмотрено обустройство пруда.

Отметим, что 3 февраля на территории ВДНХ в Киеве начали сносить павильон №19. На его месте построят одно из зданий университета.

Как известно, на территории университета будет 11 кампусов. Образовательный процесс в Президентском университете будет строиться на основе специальностей, которые составляют основу 6-го технологического уклада, формируют научно-технический прогресс и позволяют подготовить профессионалов высочайшего уровня. Это информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические, энергетические технологии, биотехнологии и науки о здоровье, глобализация и международные коммуникации. В университет будут отбирать лучших выпускников. Первый набор составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов), а в ближайшие пять лет их количество должно возрасти до 600.

Кроме того, там планируют создать апарт-отели для преподавателей и студентов, центральный административный корпус, больницу, дипломатическую службу и офисы иностранных компаний.

Сообщалось, что строительство Президентского университета планируют завершить в октябре 2025 года. Финансироваться университет будет на государственные и частные средства. Стоимость строительства составит более 7 миллиардов гривен. При этом, уже 1 октября 2023 года в университете должно начаться обучение.

Отметим, что в бюджете Украины на 2022 год запланировано 500 миллионов гривен на реализацию данного проекта.