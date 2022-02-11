Арендатор «Сказки» заявил, что может продолжить работу в детском городке – суд лишь частично ограничил его деятельность

Совладелец компании «Аттракцион-Инвест» Александр Скрипин заявил, что сейчас решает: продолжать работу в детском городке или обжаловать решение суда.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Хозяйственный суд по иску прокуратуры решил, что Николаевский горсовет незаконно передал в аренду детский городок «Сказка» фирме «Аттракцион-Инвест».

По словам Скрипина, иск прокуратуры удовлетворён частично. Суд отказал в требовании признать незаконным решение комиссии, что «Аттракцион-Инвест» выиграла конкурс на аренду «Сказки». При этом суд удовлетворил требование признать недействительным договор о праве ведения предпринимательской деятельности, который горсовет заключил с арендатором. Полный текст решения суда будет 18 февраля, решение суда вступает в законную силу по истечению 30 дней, которые даются на апелляционную жалобу.

Скрипин отмечает, что положение о проведении конкурсного отбора действует, его никто не обжаловал. Решение конкурсной комиссии о победителе не было признано недействительным, результаты конкурса остались в силе. Т.е. у компании Скрипина есть статус победителя конкурса и она имеет право на заключение договора.

«Договор о праве занятия предпринимательской деятельностью, который обжаловала прокуратура, продолжает действовать до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу. После того как решение вступит в законную силу я, как победитель конкурса буду иметь право заключить новый договор, на основании которого продолжить свою деятельность по развитию и облагораживанию детского городка «Сказка».

«Последствием признания действующего договора недействительным является тот факт, что я имею право получить обратно все осуществленные платежи, все отделимые элементы, установленные мной в «Сказке», демонтировать, а по все остальным убыткам требовать компенсацию», - заявил Скрипин.

Он утверждает, что пока не решил, как поступить в ситуации: обжаловать решение суда или просто заключить новый договор с учётом замечаний, описанных в решении суда.