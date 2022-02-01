«Это стартовый капитал для детей!»: Домбровская рассказала о необходимости внедрения экономического паспорта украинца

Лидер движения «Зе!Жінки» в Николаеве Татьяна Домбровская рассказала о важности создания экономического паспорта украинца. Также она объяснила суть программы и как ею смогут воспользоваться дети.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что экономический паспорт — это стартовый капитал для детей. По ее мнению, это говорит о независимости человека, его свободном выборе, родительстве без страхов и гендерном равенстве в обществе.

Татьяна Домбровская добавила, что среди участниц движения «Зе!Жінки» много мам, и все они понимают важность реализации инициативы Президента Украины Владимира Зеленского по созданию экономического паспорта украинца.

«Что это такое? Это такая программа распределения доходов государства от платы за пользование недрами, которые накапливаются в специальном Фонде и потом будут выплачиваться детям при достижении ими 18-летнего возраста. Каждый год на счет каждого гражданина Украины, рожденного с 1 января 2019 года, будет перечисляться сумма в объеме не менее двух минимальных зарплат. Это значит, что в случае начала реализации программы в 2023 году, каждый участник Фонда уже начиная с 2037 года, при достижении им 18-летнего возраста, получит больше 600 тысяч гривен от государства», - написала она.

Полученные средства можно будет потратить на приобретение жилья, обучение в учреждениях образования, лечение тяжелых заболеваний. Также деньги можно будет перевести на собственный счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

Чтобы эта инициатива была реализована, и дети могли получить такой важный стартовый экономический капитал от государства, Верховная Рада должна проголосовать 4 законопроекта, которые уже внесены на рассмотрение парламентариев.

«У меня двое детей, и я прекрасно понимаю важность и необходимость этой программы для нового поколения украинцев! Она позволит нашим мальчишкам и девчонкам получить некую самостоятельность и право выбора. Они будут учиться правильно вкладывать свои деньги, выбирать, как их потратить, смогут сами выбрать для себя высшее учебное заведение и получить то образование, о котором они мечтают», - резюмировала Домбровская.

Напомним, что в конце 2021 года Президент зарегистрировал пакет инициатив для введения экономического паспорта украинца. Законопроект предусматривает, что с 2023 года заработает Фонд будущих поколений, где будут накапливаться деньги для детей, родившихся после 1 января 2019 года.

Законопроектом предусмотрено несколько источников формирования активов Фонда: государственные взносы (из средств госбюджета, поступивших от уплаты рентных платежей за пользование недрами для добычи полезных ископаемых); инвестиционные доходы, образующиеся в результате размещения и инвестирования средств Фонда; суммы штрафных санкций, пени и других платежей в пользу участников Фонда. Законопроект ждет рассмотрения в первом чтении.