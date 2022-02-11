Эстония выделит более 350 тысяч евро в качестве гумпомощи для востока Украины

Министерство иностранных дел Эстонии выделит Украине на гуманитарную помощь 351 тысячу 700 евро с целью поддержать людей, живущих вблизи восточной границы Украины и помочь стране подготовиться к возможному миграционному кризису.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Эстонии.

По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, восемь лет вооруженного конфликта на востоке Украины усилили гуманитарный кризис и нуждаются в постоянном международном внимании и поддержке.

Министр объясняет, что вооруженный конфликт на Донбассе коснулся жизни почти 5 миллионов человек, более 3 миллионов из которых нуждаются в гуманитарной помощи, многие из них не имеют надлежащего медицинского обслуживания и коммунальных услуг, таких как электричество, вода и отопление, а также эмоциональная поддержка.

«Эти проблемы ухудшаются в нынешней сложной ситуации с безопасностью, поэтому мы решили поддержать Украину дополнительной гуманитарной помощью, чтобы помочь облегчить страдания жителей населенных пунктов вблизи границы», - добавила Лийметс.

Напомним, что по данным ООН г вманитарной помощи нуждается почти в 3 миллионах украинцев , пострадавших в результате событий на востоке.