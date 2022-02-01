В Николаеве за 1,6 миллиона гривен купили для полиции четыре автомобиля: «С завтрашнего дня будут патрулировать улицы города»

Николаевский городской совет за бюджетные средства приобрел четыре специализированных автомобиля для правоохранительных органов. Их будут использовать для патрулирования улиц города.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Как известно, в Николаеве действует комплексная программа содействия деятельности правоохранительных органов. В 2021 году в рамках программы город передал субвенцию государственному бюджету в размере 1 миллион 600 тысяч гривен. На эти средства приобретены четыре легковых оперативно-специализированных автомобиля Reno Logan. Технику брендировали и оснастили опознавательными знаками полиции.

Документы на современные автомобили стражам порядка передали мэр Николаева Александр Сенкевич и его заместитель Юрий Степанец.

«Город и дальше будет помогать полиции. Спасибо каждому из вас за тяжелую ежедневную работу. Надеюсь, новая техника хорошо вам послужит. Искренне желаю всем удачи, крепкого здоровья и мирного неба», - пожелал Александр Сенкевич.

Уже завтра машины можно будет увидеть на улицах города. Как рассказал начальник Николаевского районного управления полиции Олег Чукань, машины распределили для отделений, обслуживающих районы Николаева: Центральный, Ингульский, Корабельный и Заводской. Это поможет увеличить скорость выезда полицейских на отработку сообщений о преступлениях.

Напомним, что в Николаеве по программе «Безопасный город» нужно установить еще 450 камер видеонаблюдения – в 2022 году хотят закупить половину.