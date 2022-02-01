Дочь и зять Назарбаева владеют в Германии дворцом за €60 миллионов и замком, который ранее принадлежал Кучме

Отель-замок Бюлерхёе Дочь и зять Нурсултана Назарбаева – Динара и Тимур Кулибаевы, а также связанные с ними фирмы, владеют недвижимостью в ФРГ, в которую были вложены более 100 миллионов евро.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Кулибаевым принадлежит дворец Зеелах в Баден-Бадене, который оценивают в 60 миллионов евро.

«Те немногие, кому приходилось бывать в поместье, в один голос говорят: это – самое впечатляющее из того, что было сделано за деньги мультимиллионеров из стран бывшего СССР. Новые хозяева из Казахстана, отстроив историческую виллу, разбили на территории ландшафтный парк с фонтанами, а под ним – роскошную спа-зону площадью около тысячи квадратных метров. Стеклянный купол над 25-метровым бассейном видно даже на снимках из космоса», - пишет издание.

О каждом шаге строители отчитывались, посылая в Казахстан фотографии.

- Однажды заказчикам не понравились фрески и они распорядились сделать заново работу, за которую художнику уже были уплачены порядка 150 тысяч евро, - рассказал источник издания.

Тимур Кулибаев является председателем отраслевой ассоциации Kazenergy, до середины января на протяжении многих лет он возглавлял Национальную палату предпринимателей «Атамекен», за которой законом закреплены внушительные рычаги влияния, как на бизнес, так и на экономическую политику правительства.

Динара и Тимур Кулибаевы – самая богатая супружеская пара Казахстана. Forbes оценивает состояние дочери и зятя Нурсултана Назарбаева почти в 6 миллиардов долларов. Только за последние десять лет их активы выросли более чем в два раза, а богатеть они начали с первых дней независимости Казахстана, когда у руля страны стал Назарбаев.

Кроме поместья Зеелах, им принадлежат еще три объекта недвижимости в регионе, в том числе два исторических памятника – вилла известного архитектора Густава Штро в Баден-Бадене и замок-отель Бюлерхёе. В общей сложности в виллы и гостиницы были вложены более 100 миллионов евро.

При этом отель-замок Бюлерхёе ранее «полюбился» украинскому экс-президенту Леониду Кучме, после чего в 2010 году его бывший управляющий делами Игорь Бакай купил гостиницу через офшорные компании. В 2013 году Бакай обанкротился, а исторический отель у него выкупил казахстанский бизнесмен Яков Цхай. Затем Цхай уступил зятю и дочери экс-президента Назарбаева 90% прав на этот отель Бюлерхёе.

В отличие от вилл, в которые были вложены миллионы, казахи не вложили в необходимую модернизацию гостиниц ни цента, жалуется мэр Бюля, где у Кулибаевых две гостиницы.

- Все это они, похоже, скупили просто как заначку на черный день, - с разочарованием говорит мэр Губерт Шнурр.

Напомним, ранее из-за беспорядков в Казахстане Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, которые владеют контрольным пакетом акций Народного банка Казахстана, потеряли в общей сложности 200 миллионов долларов.