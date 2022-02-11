В Испании суд постановил снести элитный коттеджный поселок, который с нарушениями построили в заповеднике

Верховный суд Испании принял решение снести элитный поселок Вальдеканьяс, находящийся на территории заповедника «Зона особой охраны птиц».

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Сносу подлежат 185 коттеджей, действующая 4-звездочная, а также недостроенная 5-звездочная гостиница, здание администрации гольф-клуба, сооружения спортивного порта и другие постройки. На месте поселка должна быть восстановлена флора, характерная для региона. Стоимость сноса и работ по рекультивации оценивается в 34 миллиона евро.

Вальдеканьяс – это остров в регионе, который был объявлен заповедником. В 2011 году региональная администрация приняла решение создать в этом уникальном уголке природы элитный центр отдыха: разрешила строительство гостиниц, почти 600 вилл, разного рода спортивных объектов, ресторанов и пляжа, на который песок привезли с морского побережья. Мотивировалось это решение, которое лоббировал крупный строительный бизнес, «интересами развития региона». Стоимость каждой виллы составляет в среднем 1 миллион евро.

Нарушение природоохранного законодательства со стороны администрации вызвало протесты общества «Экологи в действии», которое обратилось в суд. В 2019 году региональный суд вынес решение остановить дальнейшее строительство, но позволил сохранить уже построенное жилье. После этого решение обжаловали в Верховном суде, который постановил снести здания. Прогнозируют, что выполнение решения о сносе «наверняка растянется на годы».