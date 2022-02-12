Страны ЕС согласовали выделение Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи – она рассчитана на год

Послы стран – членов Евросоюза 11 февраля одобрили выделение Украине €1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

Макрофинансовая помощь должна оказать оперативную поддержку в ситуации острого кризиса и укрепить устойчивость Украины. Решение должен принять Европейский парламент и утвердить Европейский совет, затем оно вступит в силу.

«Нынешняя геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на экономическую и финансовую стабильность Украины. Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию», – говорится в сообщении.

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мер заявил, что ЕС поддерживает Украину, в том числе и в экономическом плане.

Экстренная макрофинансовая помощь рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат.

«Выделение первого транша, при наличии предварительных политических условий и удовлетворительной реализации программы Международного валютного фонда, произойдет вскоре после утверждения этого предложения, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании по конкретным мерам структурной политики и должно быть согласовано между Европейской комиссией от имени ЕС и Украины», – говорится в сообщении.

Выплата второго транша будет связана с «постоянным удовлетворительным выполнением как программы МВФ, так и мер политики, согласованных в Меморандуме о взаимопонимании».

«Меморандум о взаимопонимании, лежащий в основе этой операции по оказанию экстренной макрофинансовой помощи, скорее всего, будет сосредоточен на ограниченном числе осуществимых краткосрочных мер политики в наиболее неотложных приоритетных областях, таких как укрепление экономической устойчивости и стабильности, управление и верховенство закона, а также энергетика», – сообщили в ЕС.



Напомним, что Эстония выделит более 350 тысяч евро в качестве гумпомощи для востока Украины.