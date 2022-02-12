Импорт газа в Украину в феврале значительно увеличился – большая часть поступает из Венгрии

С начала февраля значительно увеличился импорт газа в Украину, ежедневный объем импорта составляет 13,5-14 миллионов м3 в сутки.

Об этом сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Большая часть импорта поступает из Венгрии – в среднем 5,5 миллиона м3 в сутки. Около 5 миллионов м3 поступает из Словакии, остальные – в основном виртуальным реверсом из Польши.

А всего с начала февраля было импортировано 162 миллиона м3, с начала года – 218 м3. Экспорт/реэкспорт газа составляет 2-2,5 миллиона м3 в сутки.

«В связи с необычно теплой погодой и высокой стоимостью газа, что привело к сокращению потребления газа промышленными потребителями, значительно сократилось потребление газа в Украине», - отметил он.

Напомним, что жительница Николаева возмутилась, что ТЭЦ направила ей счет за декабрь на 6,3 тысячи гривен. Некоторым николаевцам, абонентам ТЭЦ за декабрь придется заплатить около 8 тысяч гривен .

Также сообщалось, что ТЭЦ должен произвести перерасчет тем николаевцам , которым за декабрь пришли завышенные платежи за отопление.