Не Соборной единой: Кому и за что платил ДЖКХ Николаева при Кореневе или каким оказался сюрприз «под елочку» от Сенкевича

Сергей Коренев, благодаря которому в середине августа Николаев зазвучал на всю Украину, был назначен мэром Николаева Александром Сенкевичем на должность директора Департамента ЖКХ в канун 2019-го года. На момент задержания на границе с Венгрией детективами НАБУ по подозрению в участии в схеме хищений почти 27 миллионов гривен на реконструкции Соборной площади, Сергей Коренев руководил жилищно-коммунальной сферой Николаева более двух с половиной лет.

– Это сюрприз, как и любой подарок под елочку, - заявлял при назначении Коренева мэр Николаева Александр Сенкевич.

Как известно, сюрпризы бывают хорошие и плохие. Так как прошло достаточное количество времени, чтобы дать оценку этому кадровому назначению мэра Николаева, предлагаем проанализировать, что было сделано за два с половиной года управления Коренева структурой ЖКХ. Для этого посмотрим, на что тратились деньги Департамента и узнаем, кто и за что именно получил наибольшую выгоду от кадрового сюрприза мэра Николаева.

НАЧАЛО ПУТИ

До назначения на должность директора ДЖКХ у Сергея Коренева было право собственности в ряде бизнесов. Возглавив Департамент, он переписал эти предприятия на родственников. Несмотря на это, его бизнес и партнеры то и дело «всплывали» в контексте тех, кто получал деньги от департамента ЖКХ, когда им курировал Коренев.

На простой схеме ниже можно посмотреть, на кого переписал свой бизнес Сергей Коренев. Забегая наперед, стоит отметить, что наиболее ключевым ресурсом, которым, вероятно, пользовался Коренев, будучи директором ДЖКХ, можно назвать офисный центр «Адмиральский посад».

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГО

Детальный анализ проплат департамента за последние три года выдал несколько закономерностей, которые связали подрядчиков ДЖКХ в несколько групп. Ключевым моментом одной из таких связей стал упомянутый выше «Адмиральский посад». Сейчас собственники этой компании – бывшие официальные компаньоны Коренева Леонид Симцев и Виталий Чернов, а ее название можно найти в тендерах сразу нескольких подрядчиков ДЖКХ.

Все дело в том, что ряд компаний, которые выполняют по городу работы, в своем большинстве занимаясь озеленением Николаева, оказались арендаторами офисов в «Адмиральском посаде». Например, ФОП Любовь Воробьева, которая за последние три года получила на свои счета 13 миллионов 612 тысяч 742 гривны, указывает офис в бывшей компании Коренева.

Любопытный факт – обосновывая то, что у нее есть все необходимые ресурсы для предоставления услуг по озеленению Николаева на такие суммы, Воробьева подает договор аренды сроком на три месяца. При этом, в договоре указано, что она арендует помещение под детский футбольный клуб.

У «Адмиральского посада» офис арендует и фирма «Арника-Юг», которая с 2019-го года получила 14 миллионов 353 тысячи 137 гривен за услуги по озеленению Николаева.

Еще одного предпринимателя-озеленителя Алексея Гассана связывает с бывшим официальным партнером Коренева Виталием Черновым адрес прописки. Оба они числятся в одном из жилкопов по улице Спасской. Вероятно, такое удобное соседство помогло молодому предпринимателю, всего лишь спустя полгода после регистрации, получить первые подряды и переводы от ДЖКХ в размере 5 миллионов 861 тысячи 728 гривны за уход за скверами «Вербочка» и «Дружба».

СЕМЕЙНЫЕ ПОДРЯДЫ

Следующим «узлом», который привлек внимание, стало то, что за последние три года на департамент ЖКХ трудилось сразу несколько николаевских семей. Например, продолжая тему озеленителей, нельзя не отметить Андрея Мироненко, который получил за последние три года 14 миллионов 519 тысяч 259 гривен и, предположительно, его свекровь – Елена Замроцкая (6,3 миллиона гривен). Оба этих ФОП зарегистрированы по одному и тому же адресу в селе Заселье возле Николаева. К слову, Елена Замроцкая оказывает услуги по уходу за площадью Соборной, которая так и не была введена в эксплуатацию.

За ремонт крыш более 27 миллионов ушло семье Владимира и Сергея Горпинич.

Еще у одной семьи, которая на протяжении последних нескольких лет активно принимала участие в жилищно-коммунальной сфере Николаева, ряд компаний оформлены по тому же адресу, где была фирма небезизвестного Дмитрия Коссе. Речь идет о семье Сергея Швеца, которого «завел» на подряды по ремонту лифтов замдиректора ДЖКХ Александр Репин. Тот самый, который на смену ЖЭКам привел в город управляющие компании, одну из которых возглавляет его племянник.

Фирмы родственников Сергея Швеца – Сергея и Татьяны Билык, только за последние несколько лет за небольшие ремонты лифтов и жилого фонда получили более 25 миллионов гривен.

Все тот же Дмитрий Коссе в интервью «Преступности.НЕТ» рассказывал о знакомстве с неким Александром Курляком. Как оказалось, Александр Курляк уже несколько лет подряд трудится заместителем директора департамента экономики Николаевского горсовета. А вот его сын Владислав и невестка Елена за время, пока Сергей Коренев руководил департаментом ЖКХ, получили на свои счета почти 9 миллионов гривен за работы по восстановлению тротуаров города Николаева.

Более 30 миллионов гривен было перечислено на счета компаний Юрия и Ангелины Яковенко. Их фирмы «Благоустрий-НК» и «Парксолюшн» занимались укладкой тротуарной плитки в разных частях города. В начале года их компании были переоформлены на некого Николая Грицуняка. О человеке с таким же ФИО можно найти информацию о судимости за мелкую кражу Центральным судом Николаева.

Аналогичные регистрационные изменения можно увидеть по еще одной компании, которая за большую сумму денег взялась за ремонт на деньги ЖКХ. Речь о компании «Новіком Інновейшен», которая получила 18 миллионов 783 тысячи 134 гривны за строительство перекрестка Карпенко-Крылова. Сейчас эта ранее одесская компания «прописалась» в Варваровке, куда почти за сотню миллионов гривен провели так пока и не работающий дюкер, накопив на начало февраля почти 300 тысяч налогового долга.

НЕ СОБОРНОЙ ЕДИНОЙ – ДЮКЕР В ВАРВАРОВКУ

Если отфильтровать суммы перечислений подрядчикам ДЖКХ времен Сергея Коренева, то сразу бросится в глаза то, что на втором месте, не считая возмещения субвенций поставщикам коммунальных услуг и пополнение уставных капиталов городских предприятий, оказалась компания «Вик-Технологии». Именно эта фирма почти два года назад получила на свои счета 72,5 миллионов за строительство дюкера в Варваровку.

Те, кто изучал документы этой стройки, рассказывают не менее занимательную историю, чем все упомянутые выше. Дело все в том, что строился дюкер с участием денег из Госбюджета. При этом, Николаевский городской совет должен был выделить определенную сумму софинансирования, что и было сделано. На бумаге. Потому что потом, получив необходимую госсубвенцию, на одной из сессий то, что резервировали на дюкер, перераспределили, а на стройку направили то, что выделило государство.

Довольно хитро, скажет кто-то, ведь деньги все равно налогоплательщиков. Возможно, но за этой историей, как мне кажется, кроется истинная причина того, почему наша область и город, реже чем другие регионы появляется, в сводке о том, что было сделано в рамках той же «Большой стройки». Гарантиям нашей городской власти, скорее всего, не доверяют.

БОЛЬШИЕ ЧИСЛА

Бюджет Департамента ЖКХ за последние три года был почти 2 миллиарда гривен. На эти деньги чиновники мэрии заказывали услуги по уборке города, по его освещению, благоустройству, нанимали тех, кто выполнит ремонты дороги, уложит плитку, озеленит город, подрежет деревья и т.п.

За свою работу чиновники получили около 54 миллионов гривен. Именно такая сумма ушла на зарплаты Департамента ЖКХ за последние три года. При этом средняя зарплата работников этого структурного подразделения, колеблется в размере 20 тысяч гривен в месяц.

Если же говорить о зарплатах более детально, то можно увидеть довольно любопытный факт. В частности, изучая зарплаты директора Сергея Коренева, его заместителя и по совместительству фигуранта дела хищений на Соборной площади Александра Брыжатого, а также Натальи Осецкой, которая на время стала директором обезглавленного департамента, можно увидеть забавный факт премия и надбавка каждого из «управленцев», раза в два-три больше их оклада (информация из ответа на информационный запрос издания).

Не менее интересным выглядит и график динамики расходования средств. Очевидно, из года в год, видя, как на счетах остаются неиспользованные деньги, распорядители бюджета принимаются неистово тратить оставшееся. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что бюджет наполняется неравномерно, но на то и есть планирование, чтобы не допустить трат миллионов гривен на уборку листвы мотокосами.

Также стоит обратить внимание на то, что почти 70% закупок за последние три года были проведены без аукционов и были неконкурентными. Ниже представлен рейтинг из ТОП-20 поставщиков Департамента ЖКХ, которым доставались подряды без необходимости участвовать в аукционах. С большинством из них, на протяжении последних трех лет, были подписаны десятки договоров, в результате чего, эти фирмы и ФОПы получили миллионы бюджетных средств на свои счета.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДРОВОСЕКИ

Возвращаясь к теме озеленения. Подсчет показал, что за время Коренева «у руля» департамента на уборку, покос листьев, услуги ландшафтного дизайна и подрезку деревьев только у департамента ЖКХ ушло почти 170 миллионов гривен.

При этом, фаворитом ДЖКХ в последние годы стала компания «Укрбиорост». В реестре предприятий указано, что главный вид деятельности этой фирмы – предоставление ландшафтных услуг, а среди прочего есть и лесозаготовительные работы. За обрезку деревьев «Укрбиорост» за три последних года получил 18 миллионов 732 тысячи 228 гривен.

Фирма «Укрбиорост» была зарегистрирована в 2010 году. Сейчас же, аналогично компаниям, о которых рассказывалось выше, у компании поменялись собственники. До конце января этого года, конечными бенефициарами компании был Михаил Малиновский и «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «АМБК», созданный в 2019-ом году. Этот инвестфонд является учредителем ряда компаний, которые входят в орбиту влияния экс-нардепа Бориса Козыря. Сейчас «АМБК» вышел из состава учредителей. Вместо него появился новый учредитель – Валерий Попов. Человек с таким же именем и фамилией вместе с Натальей Козырь (мама экс-нардепа) является директором компании «Шел-Вест». Эта фирма – еще один из многочисленных бизнесов из орбиты Бориса Козыря.

Как известно, экс-нардеп Борис Козырь является бизнес партнером бывшей заместительницы главы Николаевской ОГА Вадима Мерикова Оксаны Янишевской, которая в бытность замглавы Николаевской ОГА в 2016 году фигурировала в коррупционном скандале, связанном с закупками инсулина. В частности они владеют телеканалом НИС-ТВ. Примечательно, что люди Козыря есть как в «Европейской солидарности», так и в «ОПЗЖ».

Говоря же об озеленении, которым занимаются люди, связанные с экс-нардепом, стоит отметить, что в соцсетях нередко можно найти возмущенные посты николаевцев, которым не нравится то, как выглядят деревья после обрезки работниками «Укрбиороста». Иногда они действительно мало напоминают сказку. К слову о «Сказке». На удивление и к ней имеют отношения бывшие официально партнеры Сергея Коренева.

СКАЗОЧНАЯ ИСТОРИЯ

В этом ворохе информации почти ускользнул еще один экс-партнер Сергея Коренева – Леонид Симцев. В отличии от Виталия Чернова, который вероятнее всего, трудоустроил соседа на подряды ДЖКХ, Симцев вместе с еще одним предпринимателем – Александром Скрипиным, выиграл конкурс аренды детского городка «Сказка».

Как видим, бизнес-связи Сергея Коренева оказали немалое влияние на сферу жилищно-коммунальных услуг. Безусловно, в мире совпадений, утверждать, что причина победы тех, о ком идет речь в материале, в тендерах – это результат партнерства с руководством ЖКХ, не стоит. Вместе с тем, такие любопытные истории вместе с осознанием того, что через департамент ЖКХ прошло почти 2 миллиарда гривен, не может не вызвать вопроса: «А где же тогда результат?».

Над материалом, на основе открытых данных об использовании публичных средств 007.org.ua, портала о закупках Рrozorro, сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний opendatabot и системы аналитики открытых данных Сlarity-project, работала Александра Ющишена, специально для издания «Преступности.НЕТ».