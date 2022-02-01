В Николаеве на капремонт 2-й Набережной с обустройством ливневок потратят 48,4 миллиона гривен – ДЖКХ уже объявил тендер

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета объявили тендер на капитальный ремонт дороги по улице 2-я Набережная. Ожидаемая стоимость работ составляет 48 миллионов 460 тысяч 562 гривен.

Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок Прозорро.

До 28 февраля идет процесс подачи тендерных предложений. Аукцион запланирован на 1 марта 2022 года. Ремонт 1.3863 километров дороги необходимо выполнить до 15 декабря 2022 года.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет полностью разобрать существующее дорожное покрытие, удалить деревья и пни, выполнить строительные дорожные работы, сделать парковочные карманы, установить внешнее освещение, установить новые дорожные знаки и нанести новую разметку.

Также в ходе ремонта установят трубопровод и ливневую канализацию, сделают тротуары и пандусы, высадят деревья и кусты.

Напомним, недавно в Николаеве на улице 2-я Набережная, возле выбоин на дороге, установили табличку с надписью «улица Сенкевича». Соратник Сенкевича, депутат городского совета Максим Коваленко в комментарии к посту заявил, что 2-я Набережная будет капитально ремонтироваться за счет кредитных средств.

Директор «ЭЛУ Автодорог» заявлял, что в Николаеве временно засыпят ямы на 2-й Набережной, а на 2022 год планируется ее капремонт с обустройством дренажной системы.

Отметим, что этот объект включен в перечень дорог, которые будут ремонтироваться за кредитные 150 миллионов гривен, которые горвласть Николаева взяла под 11,5% годовых в «Банк Восток».