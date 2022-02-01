Житель Николаева нуждается в операции по установке ипланта, который сможет исправить дефект черепа и вернуть мужчину к нормальной жизни

Николаевец Евгений Романенко нуждается в сборе средств. После тяжелой травмы мужчине необходимо установить индивидуальный имплант, который поможет восстановить часть черепа.

Об этом на странице в Facebook сообщил советник главы Николаевского облсовета Михаил Трофанюк.

«В это непростое время каждый обязан заботиться о своей семье. К этому надо быть готовым. И если болезнь или травма выводят из строя, жизнь станет хуже у всех близких. Для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, Евгению Романенко необходимо сделать операцию по восстановлению части черепа, утраченной в результате тяжелейшей травмы. Мастерство нейрохирургов БСМП не подлежит сомнению. Но для того, чтобы оперативное вмешательство проходило на современном уровне, для Евгения необходимо изготовить индивидуальный имплант из титана, закрывающий дефект костей черепа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья Евгения израсходовала все средства и не имеет возможности заказать изготовление импланта, стоимость которого 56 тысяч гривен.

«Для того, чтобы 40-летний мужчина, имеющий полезную профессию, встал в строй, необходимо 56 тысяч гривен. Прошу отозваться всех, имеющих возможность ему помочь», - сказано в сообщении.

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В назначении платежа просьба писать: «На операцию Евгению Романенко»

Телефон Евгения: 380666091692