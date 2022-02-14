В Украине с 1 марта существенно повысят зарплаты военнослужащим, пограничникам и нацгвардейцам

В Украине с 1 марта 2022 года должны обеспечить повышение зарплат военнослужащих Вооруженных сил на 30%.

Соответствующий указ №53/2022 подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Также на 20% повысят зарплаты военнослужащим Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины.

Кроме того, ускорят создание и функционирование системы территориальной обороны, займутся надлежащим ресурсным обеспечением подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Также чиновников обязали оставаться на работе и обеспечить функционирование государственных органов.

«Государственным органам обеспечить надлежащее их функционирование, пребывание должностных лиц на работе и исполнение ими обязанностей в соответствии с присягой, а в случае выявления нарушений применение в установленном порядке соответствующих санкций», - отмечено в указе.

Напомним, что в Украине 16 февраля объявили Днем Единства.