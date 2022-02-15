В Минэкономики снова повысили предельную стоимость бензина и дизельного топлива

Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Об этом сообщает Министерство экономики.

По сравнению с началом февраля, расчетные цены для бензина повышены на 0,91 грн – с 30,84 грн до 31,75 грн/л, для дизельного топлива повышены на 0,77 грн – с 28,30 грн до 29,07 грн/л.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 36,75 грн/л, дизельного топлива – 36,07 грн/л.

Напомним, что 4 февраля Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. Цены для бензина были повышены на 1,59 гривен с 29,25 гривен до 30,84 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,46 гривен с 26,84 гривен до 28,30 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не могла превышать 35,84 гривен за литр, дизельного топлива – 35,30 гривен за литр.