В МОЗ заявили, что государство обеспечивает 100% потребность в медикаментах для проведения химиотерапии больным детям

Национальная служба здоровья увеличила тарифы на лечение онкологических заболеваний у детей и обеспечивает 100% расходов на лекарства.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По данным Национального канцер-реестра в Украине, ежегодно диагностируют около 1 тысячи новых случаев онкологических заболеваний у детей. Наиболее распространенными являются лейкемия (рак крови) и рак головного мозга.

- В этом году мы заложили еще больше средств на выявление и лечение онкологических болезней, а также увеличиваем тарифы, по которым Национальная служба здоровья оплачивает медицинские услуги больницам, лечащим онкобольных детей. В частности, тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей увеличился на 40% (с 90 тысяч гривен в 2021 году до 128 тысяч гривен в 2022 году), на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкогематологических заболеваний (лейкемия, лимфома) - на 37%: со 164 тысяч гривен до 224 тысяч гривен, - сказал Ляшко.

По словам министра, в Украине детям с онкологическими заболеваниями проводят операции по трансплантации костного мозга. Ляшко уточнил, что с начала года было проведено 8 таких операций, з 2021 год удалось сделать 77 трансплантации костного мозга детям.

Министр акцентировал внимание на том, что такие операции полностью оплачиваются министерством здравоохранения.

- Минздрав оплачивает больницам стоимость трансплантации в размере 1,8 миллиона гривен за семейную трансплантацию и 2,4 миллиона за трансплантацию с донорским этапом. Эти тарифы полностью покрывают затраты на поиск донора и сбор клеток, трансплантацию и посттрансплантационное сопровождение реципиента, - сказал он.

Ляшко добавил, что МОЗ обеспечивает 100% потребность в лекарственных препаратах, которые необходимы для проведения химиотерапии больным детям.

- За средства государственного бюджета была осуществлена закупка 134 позиций лекарственных препаратов на сумму боле 222 миллиона гривен. В 2022 году по соответствующему направлению планируется к закупке 139 позиций лекарственных средств и медицинских изделий, - рассказал он.

Напомним, как замглавы Николаевского облсовета Фроленко отказался голосовать за выделение 2 миллионов на терроборону и принялся манипулировать на теме онкобольных детей.