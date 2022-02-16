Илон Маск пожертвовал на благотворительность $5,7 миллиарда

Американский бизнесмен Илон Маск пожертвовал на благотворительность более пяти миллионов акций принадлежащей ему компании Tesla в ноябре 2021 года.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на Reuters.

Исходя из цен акций Tesla на тот период, пожертвование составило 5,74 миллиарда долларов. В отчетности название благотворительной организации не уточняется.

В октябре 2021 года Маск заявлял, что готов пожертвовать 6,6 миллиарда долларов Всемирной продовольственной программе ООН, если чиновники смогут точно описать, как эти деньги решат проблему голода в мире. В ООН выполнили его просьбу. За несколько дней до пожертвований Маск продал 10% доли в Tesla за 7 миллиардов долларов. Перед этим он провел опрос в Twitter, стоит ли ему продавать часть акций – большинство проголосовало за продажу.

По данным Forbes, состояние бизнесмена превышает 242 миллиарда долларов.

Напомним, ранее Илон Маск назвал президента США Байдена «марионеткой» и потерял 21 миллиард долларов.