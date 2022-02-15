Парламент внес изменения в Бюджетный Кодекс: налоги от продажи табачных изделий будут направляться в местные бюджеты

Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект, которым внесли изменения в ряд статей Бюджетного Кодекса. В частности, теперь налоги от продажи табачных изделий будут направляться в местные бюджеты.

Решение было принято во вторник, 15 февраля, соответствующий документ поддержали 278 народных депутатов.

Стоит отметить, что в ходе согласований проекта в комитетах Верховной Рады, у него изменилось название и количество пунктов с одного – до нескольких десятков. В появившихся пунктах речь идет о внесении изменений в разделы Бюджетного Кодекса.

Как сообщил глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин, законопроект №5719 регламентирует изменение механизма зачисления акцизного налога по розничной продаже табачных изделий в бюджеты громад. По словам нардепа, это принесет местным бюджетам дополнительные 2 миллиарда гривен. Законопроект также предусматривает увеличение финансирования Государственного фонда регионального развития в 1,5 раза.

Кроме того, по словам, Безгина, законопроект повышает процент финансирования Государственного фонда регионального развития с 1% до 1,5% от государственного бюджета.Также предполагается, что 30% средств ДФРР будут направляться на проекты государственного уровня, а остальные 70% будут уходить в регионы.

Из опубликованного документа следует, что депутаты решили установить, что доходную часть районного бюджета сформируют из: 10 процентов поступлений от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, которые засчитываются по месту фиксации правонарушения с помощью соответствующих технических средств – приборов контроля; административные штрафы, налагаемые органами электротранспорта (троллейбус, трамвай), уполномоченными законом рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил пользования электротранспортом; 50 процентов платы за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино и за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов, которые зачисляются в бюджеты местного самоуправления по местонахождению соответствующего заведения.

Также депутаты установили нормативы для получения местными бюджетами кредитования, обновили требования к другим отношениям между кредиторами.

Детальнее о внесенных изменениях станет известно после его подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским и публикации обновлений на сайте.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Зеленский внес в Раду пакет законопроектов об экономическом паспорте украинца