Президент Зеленский и премьер Японии обсудили строительство нового моста в Николаеве

Украина заинтересована в совместном проекте с Японией по строительству моста через реку Южный Буг в Николаеве.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

«Глава Украинского государства подтвердил настроенность на укрепление и развитие взаимовыгодного партнерства с Японией, а также заинтересованность в реализации важных инфраструктурных проектов – реконструкции Бортнической станции аэрации (Киев) и строительства мостового перехода через реку Южный Буг в Николаеве», - отмечено в сообщении.

Зеленский пригласил премьера Японии посетить Украину с визитом в течение этого года. Также отмечено, что Япония выделила Украине 103 миллиона долларов поддержки.

Напомним, в 2020 году в Мининфраструктуры согласовали выделение денег на проектирование строительства «японского моста» в Николаеве. Николаевская САД объявила тендер на разработку проекта по строительству «японского» моста, договор на ₴33,7 миллиона подписали с киевской фирмой. Летом 2021 года САД Николаевщины объявила тендер на проектировку нескольких транспортных развязок для будущего «японского» моста.