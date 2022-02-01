Компания Samsung подала заявку на участие в украинском проекте «Дія.City»

Министерство цифровой трансформации Украины получило заявку от компании Samsung на резидентство в «Дія.City».

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер Михаил Федоров.

«Samsung Electronics – компания, внедряющая технологии в мире смартфонов, телевизоров, бытовых девайсов. Она является лидером по внедрению и коммерциализации инновационных технологий на рынках Южной Кореи, США и Японии. В Украине официальный онлайн-магазин открыли в декабре прошлого года», - отметил он.

Напомним, что «Дія.City» – это специальный правовой и налоговый режим для IТ, который предполагает комплекс мер по стимулированию развития индустрии высоких технологий.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, благодаря «Дія.City» доходы в украинской ІТ-сфере вырастут до $16,5 миллиардов.