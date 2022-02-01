Для 10 миллионов украинцев с 1 марта проиндексируют пенсии

Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 марта на 14% будет проиндексирована пенсия для более 10 миллионов украинцев.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем Телеграмм-канале.

Премьер министр уточнил, что соответствующее решение правительство одобрило на заседании 16 февраля.

«В первый раз по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. А также устанавливаем с 1 марта доплату для людей, не подпадающих под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет. На 14% будут проиндексированы доплаты и украинцам от 75 лет», - написал он.

Кроме того, по решению правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны вырасти только в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что в Украине половина пенсионеров получает до 3 тысяч гривен в месяц.