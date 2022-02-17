Взамен старой Subaru: «Николаевоблтеплоэнерго» хотели купить гибридную Toyota за ₴1,6 миллиона, но торги в итоге отменили

Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что предприятие собиралось купить люксовый гибридный автомобиль за 1 миллион 600 тысяч гривен для сокращения расходов на топливе. Но пока тендер отменили.

Об этом он рассказал в четверг, 17 февраля, в ходе брифинга по итогам работы предприятия за 2021 год, передает «Преступности.НЕТ».

Как известно, 3 февраля на предприятии объявили тендер на покупку в лизинг автомобиля Toyota Camry Hybrid с ожидаемой стоимостью в 1,6 миллиона гривен. В условиях тендера указано, что автомобиль должен быть бизнес-класса, не позже 2022 года выпуска, также должен иметь кожаные сиденья и руль, выбор режима вождения, круиз-контроль. На сегодняшний день торги отменены в связи с отсутствием дальнейшей нужды в покупке. Отметим, что после объявления тендера возник скандал.

Николай Логвинов объяснил, что указанным автомобилем собирались заменить Subaru Forester, которым сейчас пользуется предприятие, которую в свое время покупали за 1,2 миллиона гривен. Но она уже отслужила свое, поэтому вкладывать в нее деньги не выгодно, как и содержать, потому что у нее большой расход топлива.

— Есть старая техника, которая отслужила свое и экономически, вкладывать в нее деньги и содержать невыгодно. Основным условием в машине было не кожа, как все говорили, а гибридный двигатель, который позволяет экономить топливо. Этой машиной мы планировали заменить Subaru Forester. Она достаточно известная в узких кругах, потому что в свое время фигурировала в уголовном деле. В нее было вложено 1 миллион 200 тысяч гривен. Стоимость ее продажи на сегодня - ну, если 200 тысяч гривен за нее дадут, я очень сильно удивлюсь. Расход топлива на этом автомобиле - 16 литров. Гибрид – 5 литров. Окупаемость только на топливе, только за три года – порядка 330 тысяч гривен при моих пробегах, которые я езжу, - сказал Николай Логвинов.

Директор предприятия отметил, что торги на покупку автомобиля все-таки отменили, но заверил, что это не связано со скандалом вокруг покупки, а потому что в Украине сейчас нет таких машин в принципе. Тем не менее, к вопросу покупки новой машины на предприятии вернутся попозже, возможно она будет в другой комплектации, но обязательно, чтобы автомобиль был гибридным, для экономии расхода топлива.

— Я всегда был противником того, чтобы вкладывать деньги в то, что не окупается. Все остальное - это глупости. Когда содержание автомобиля перекрывает стоимость лизинга - это хорошо. Я бывший работник банка, я умею считать деньги. И машина стоила не 1 миллион 600, как об этом говорили, а начинала стартовать от 1 миллиона 100. Все остальное - это страховки и стоимость лизинга за три года. Любой новый транспорт, который покупается на предприятие, он страхуется по полному «Каско», потому что на нем езжу не только я, но и ряд наемных водителей. «Каско» – это более эффективно для защиты имущества предприятия, - добавил он.

Напомним, в конце декабря депутаты несколько раз не разрешали коммунальным предприятиям покупать в лизинг технику из-за того, что во время голосования не набралось достаточное количество голосов. Несмотря на это КП «Николаевские парки» все же объявляют торги на покупку техники в лизинг на 85 миллионов гривен.

Вслед за «Николаевскими парками» ряд КП без решения сессии организовали торги на закупку техники общей стоимостью ₴143 миллиона.

Позже у Сенкевича оправдали объявленные торги на закупку техники в лизинг для городских КП условием Минрегиона. В результате, Николаевский горсовет с третьего раза разрешил КП закупить технику в лизинг.

В итоге, на КП «Николаевские парки» отменили лизинг на закупку коммунальной техники за ₴85 миллионов: в связи с отсутствием дальнейшей потребности.