Директор «Николаевоблтеплоэнерго» считает, что нужно внедрять альтернативные источники теплоснабжения: «Газ очень дорогой и вряд ли подешевеет»

Руководитель КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что в планах предприятия на ближайшее время - сокращение расхода газа. А учитывая, что газ на сегодняшний день достаточно дорогой, то Логвинов считает, что необходимо менять топливо для отопления жилья.

Об этом он заявил в четверг, 17 февраля, в ходе брифинга о результатах работы за 2021 год, передает «Преступности.НЕТ».

По словам Логвинова, одним из положительных моментов 2021 года является окончание реконструкции двух котельных - на Самойловича, 42 и Новозаводская, 48 в рамках реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины», где теперь ПКД котельных при минимальной загрузке составляет 97%, а экономия газа - 20-30%. Несмотря на такие положительные результаты, директор теплоснабжающего предприятия уверен, что нужно переходить на альтернативные источники.

— В этом году проект Мирового Банка заканчивается. Мы дочищаем перышки и все. У нас есть дальше планы и идеи, как сокращать расход газа. Мы будем разрабатывать стратегию и думаю, в течение нескольких месяцев, мы ее покажем. Основная задача предприятия будет - это уменьшение потерь в сетях, закрытие старых неэффективных котельных с переключением на новые и переход на альтернативные источники теплоснабжения. Надо менять топливо - газ очень дорогой, я не верю, что газ в ближайшие годы подешевеет. Предприятие будет нацелено на энергоэффективность, - заявил он.

Напомним, как в ноябре 2021 года на «Николаевоблтеплоэнерго» презентовали обновленные котельные - ожидается, что проект окупится через несколько лет.

Как известно, ранее состоялся Конгресс при Зеленском, на котором был подписан Меморандум, который не повысит тариф на отопление. В частности, затраты на отопление компенсируют за счет перераспределения налогов.

Позже сообщалось, что исполком повысил тариф на тепло, но платить николаевцы будут меньше – из горбюджета придется компенсировать порядка ₴300 миллионов.

В итоге, горсовет Николаева утвердил разницу в тарифах для «Николаевоблтеплоэнерго» и «ТЭЦ», чтобы получить компенсации в размере ₴368 миллионов.