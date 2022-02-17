Логвинов заявил, что прикручивание тепловых счетчиков нарушает гидравлику и не дает экономии, но бороться с этим «Николаевоблтеплоэнерго» не может

Абоненты КП «Николаевоблтеплоэнерго» самостоятельно прикручивают приборы учета тепла, считая, что это приведет к экономии. На деле же, это только нарушает гидравлику в жилом дома.

Об этом в четверг, 17 февраля, заявил директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» в ходе брифинга о результатах работы предприятия за 2021 год, передает «Преступности.НЕТ».

Чиновник отметил, что все котельные предприятия работают в температурном графике - их всего три. Графики отличаются в зависимости от вида котельных - большая, районная и малая. К тому же котельные работают согласно температуры наружного воздуха, за которой следят операторы котельных и регулируют подачу тепла. Поэтому у жильцов нет необходимости делать это самостоятельно.

— Прикручивание приборов учета не дает той экономии, как считают люди. Когда ты прижимаешь узел учета тепла, ты нарушаешь гидравлику в доме. Покрутив вентиль будет экономия, ну, 5-10%, больше не будет. Есть у нас одаренные люди - ответственные по счетчику, которые утром, идя на работу, перекрывают вентиль, а вечером открывают. Ему хорошо - он на работе, а пенсионерам, детям, что делать? У нас есть один дом, где стабильно, три года «боец» экономит тепло. Любое предприятие теплоэнергетики не заинтересовано в сжигании лишнего газа. Мы на этом не зарабатываем. Плата за газ идет транзитом. Каждая копейка, которая поступает нам за тепло мы отчисляем за транспортировку и газ. Нам нет смысла пережигать и подавать лишнее тепло. Нам интересно, чтобы люди получали комфортную температуру и ощущали себя спокойно, - заявил Николай Логвинов.

Также он отметил, что в прошлом феврале экономия газа составила 2,5 миллиона кубов газа - это 21 миллион гривен. Тем более на пяти модернизированных котельных установлены специальные датчики температуры воздуха, благодаря которым регулировка подачи тепла в жилье регулируется автоматически и нет необходимости подкручивать вентили.

На уточняющий вопрос, может ли предприятие бороться с такими людьми, которые самостоятельно подкручивают вентили, Логвинов ответил отрицательно. Это он объяснил тем, что задача предприятия подать тепло до прибора учета, а что находится внутри дома - это ответственность балансодержателя - управляющие компании и ОСМД.

Напомним, что директор «Николаевоблтеплоэнерго» считает, что нужно внедрять альтернативные источники теплоснабжения: «Газ очень дорогой и вряд ли подешевеет».