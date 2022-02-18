Часть имущества депутата Николаевского облсовета Кормышкина арестовали на время суда о разделе имущества с бывшей женой

Суд наложил арест на часть имущества, оформленного на депутата Николаевского областного совета от партии «Наш Край» Юрия Кормышкина, чтобы избежать его отчуждения до решения спора о разделе имущества с бывшей женой Татьяной.

Об этом говорится в соответствующем определении Центрального райсуда Николаева.

Как известно, депутат Николаевского областного совета, глава фракции «Наш край» Юрий Кормышкин с августа был удален из реестра как основатель и бенефициар обеих фирм – ООО СП «ПАЕК», которая была создана в 2012 году, и идентичного предприятия, созданного в 2018 году.

Смена в юридическом реестре происходила на фоне развода Кормышкина с женой, во время которого между ними возникают споры вокруг совместного имущества.

13 октября 2021 года суд официально расторг брак между Юрием и Татьяной Кормышкиными. При этом судебные разбирательства относительно раздела имущества еще продолжаются. А в январе этого года Кормышкин снова официально стал владельцем «ПАЕК», который он «переписал» на своих подчиненных накануне развода.

Иск об обеспечении иска в суд подала Татьяна Кормышкина в рамках спора о разделе совместно нажитого во время брака имущества.

Судья Ольга Гуденко частично удовлетворила этот иск, арестовав пансионат «Прибой» и прилегающие к нему помещения в Железном Порту, одну из квартир, а также офис, админздания, рабочие помещения и ряд сельскохозяйственных помещений в Еланецком и Снигиревском районах.

Стоит отметить, что аналогичным образом еще в сентябре прошлого года суд запретил отчуждение двух домов и комплекса эстетик-клуба «Натали», которые были оформлены на Юрия Кормышкина.

В судебном заседании Татьяна Кормышкина и ее представитель заявляли, что ответчик совершает незаконные действия по переоформлению общего недвижимого имущества от имени бывшей жены, также переформировал корпоративные права ряда фирм на другое юридическое лицо, хотя числится его конечным бенифициаром.

По их мнению, такие действия депутата облсовета направлены на уменьшение объема совместно нажитого имущества, отчуждению его без согласия бывшей жены, имеющей право на долю в уставном капитале ряда фирм.

На время спора Татьяна Кормышкина хотела запретить отчуждать и переоформлять корпоративные права, движимое и недвижимое имущество ООО «СП «ПАЕК», «К 1ст ГРУПП» и десятка других юридических лиц.

Напомним, что недавно «детище» Кормышкина ПАЕК начало процесс покупки ещё двух компаний у агрохолдинга Веревского.

Еще напомним, как компания «ПАЕК» Кормышкина три года бесплатно пользовалась землей в Николаеве - только после обращения в суд компания заплатила в бюджет ₴1,3 миллиона.