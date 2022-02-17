Жители Баловного хотят сменить перевозчика, они возмущены высоким тарифом и разбитыми «маршрутками»

Жители Баловного возмутились тем, что фирма-перевозчик «Алан-Техно» установила высокий тариф на проезд в «маршрутках», которые связывают поселок с Николаевом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Анастасия Баукова.

Жители села недовольны некачественными перевозками пассажиров и «самовольным поднятием» тарифа. Месячные траты на проезд для одного человека могут составить 2 тысячи гривен. Ранее цену на проезд повышали до 21 гривны, теперь проезд от Николаева до Баловного стоит 31 гривну.

«Все единицы автотранспорта со своими «изюминками»: неисправные люки, дыры в полу, отсутствие печки, грязные чехлы, которые не видели даже стиральных машин, не о говоря уже о химчистке салонов, шторки в вековой пыли… Последнее повышение цены, второй раз за год, привело людей в ужас… Также отсутствуют проездные билеты либо льготы для детей, учащихся в школах, колледжах, университетах в Николаеве», - сообщила жительница Баловного.

Она сообщила, что жители села инициировали встречу с перевозчиком. Судя по видео, встреча в какой-то момент переросла в крики и словесную перепалку.

- Почему вы каждый раз подаете заявку на тендер на перевозки? – спросила участница встречи у директора «Алан-Техно» Инги Шаповаловой. - Потому что это моя работа, - ответила Шаповалова. - А если вы нам не нравитесь, что нам делать? - Вам страдать.

По словам Бауковой, в Баловном хотят сменить перевозчика, который обслуживает маршрут в их село.

Напомним, что на фирму «Алан-Техно» постоянно поступают жалобы от пассажиров не только из Баловного, но и других микрорайонов, которые она обслуживает.

Инга Шаповалова – дочка бывшего главы Николаевской ОГА Алексея Гаркуши. Ранее она была депутатом Николаевского городского совета от Партии регионов, затем входила в состав исполнительного комитета Николаевского горсовета.