Долги больше ₴100 тысяч: Специалисты «Николаевводоканала» обследовали многоэтажки Намыва, где будут отключать злостных неплательщиков

Сотрудники КП «Николаевводоканал» готовятся отключать абонентов от услуги водоотведения за долги. Известно, что общий долг горожан составляет 118 миллионов гривен, поэтому работники предприятия активно рассылают предупреждения и готовятся отключить тех, кто «забывает» платить.

Об этом сообщает пресс-служба КП.

В частности, 17 февраля, бригадой МКП «Николаевводоканал» было проведено обследование многоэтажек микрорайона Намыв. С помощью специального устройства, оборудованного видеокамерой, проверили канализационные стояки домов.

Указывается, что это устройство позволяет отключить водоотвод в квартирах, расположенных на всех этажах от первого до девятого. Процесс тампонирования занимает 30 минут и блокирует выход стоков персонально должнику, не затрагивая соседей.

«В городе Николаев жители 108 ОСМД добросовестно пользуются услугами КП «Николаевводоканал» и не платят, то есть за чужой счет. Худшими плательщиками зарекомендовали себя ОСМД «Здоровье» долг 191 тысяча гривен, ОСМД «Медик» и ОСМД «Содружество» имеют долг каждое почти по 150 тысяч гривен и ОСМД «Парижская коммуна» еще не заплатили более 105 тысяч гривен. Мы призываем абонентов своевременно перечислять средства за потребленные услуги и благодарим всех, кто делает это добросовестно. Бесперебойное водоснабжение и водоотвод, реконструкция сетей, модернизация объектов и оборудования – все это зависит от своевременной оплаты николаевцев», - отметили на предприятии.

Если абонент по каким-то причинам оказался в должниках и его отключили от водоснабжения, то помимо оплаты долга, он будет вынужден дополнительно оплатить счета, связанные как за отключение, так и за подключение водоотвода.

Напомним, что в Николаеве от водоснабжения отключили еще троих абонентов, которые в сумме задолжали 73 тысячи гривен - некоторые не платят уже 12 лет.