У «Николаевоблтеплоэнерго» имеется тысяча многоэтажек, где следовало бы установить ИТП – стоимость одного пункта составляет около ₴500 тысяч

Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что на балансе предприятия есть порядка тысячи многоэтажных домов, где следовало бы установить индивидуальные тепловые пункты. Один такой пункт стоит около 500 тысяч гривен.

Об этом он рассказал в четверг, 18 февраля, в ходе брифинга на предприятии, передает «Преступности.НЕТ».

— Я бы очень хотел, чтобы в каждом доме стоял индивидуальный тепловой пункт. Для нас это было бы легче, потому что они работают от датчика погоды, вовремя закрывается и открывается, дает нормальную гидравлику в доме. Это нормальный, мировой опыт и постепенно к нему нужно идти, - отметил он.

По словам Николая Логвинова, есть соответствующий законопроект, который позволяет такие пункты ставить теплогенерирующим предприятиям. Один такой индивидуальный тепловой пункт стоит около 500 тысяч гривен в среднем, с хорошей автоматикой, резервированием насосов.

— У нас таких домой около тысячи, которые нужно обеспечить ИТП. Нужно смотреть. Я думаю, что когда-то мы к этому придем, - уверен Логвинов.

Напомним, что предприятие уже несколько лет подряд устанавливает ИТП в многоэтажках, благодаря чему потребители получают на порядок более качественную услугу теплоснабжения.