На «Николаевоблтеплоэнерго» похвалили горожан за вовремя оплаченные счета, благодаря чему у КП есть ресурс для обновления спецтехники

Абоненты КП «Николаевоблтеплоэнерго» третий год подряд исправно и в полной мере оплачивают за услуги отопления. Благодаря этому, предприятие может позволить себе обновление спецтехники.

Об этом в четверг, 17 февраля, заявил директор предприятия Николай Логвинов, передает «Преступности.НЕТ».

— Третий год подряд, я благодарю за это жителей Николаева, мы собираем 100% от начислений. Я считаю не по календарному году, а по отопительному сезону. Это позволяет нам выплатить зарплаты, оплачивать налоги, что-то строить помимо кредита Мирового банка, ремонтируем, покупаем технику и новое оборудование, - поделился руководитель КП.

В частности, на следующей недели, должен прийти новый экскаватор, который стоит чуть больше 2 миллионов, еще через неделю-две приедет новая вышка, она стоит 2 миллиона 600 тысяч. Еще через месяц ожидают поставку новой грузовой машины - она стоит 1 миллион 100 тысяч. Также объявлены торги на покупку крана за 4,6 миллионов гривен.

— Это благодаря тому, что люди вовремя платят за тепло и у нас есть ресурс для закупки новой техники, а значит для выполнения качественных работ вовремя, - добавил Николай Логвинов.

Напомним, что у «Николаевоблтеплоэнерго» имеется тысяча многоэтажек, где следовало бы установить ИТП – стоимость одного пункта составляет около ₴500 тысяч.