В Николаевской ОГА надеются, что мэрия поможет профинансировать проект для реставрации ДОФа – Ким уже пообщался об этом с Сенкевичем

В Николаевской областной государственной администрации ждут финансовой поддержки от городского совета для того, чтобы подготовить проект реставрации Дома офицеров флота. При этом, сам ДОФ находится в коммунальной собственности города.

Об этом заявил заместитель главы ОГА Юрий Гранатуров в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам Гранатурова, глава ОГА Виталий Ким встречался с министром культуры Александром Ткаченко, чтоб обсудить возможность участия ДОФа в проекте «Большая реставрация».

— Мы много общались с министром культуры Александром Ткаченко. Виталий Ким с ним непосредственно встречался по этому вопросу для того, чтобы мы смогли получить победу в конкурсе на программу «Большая реставрация». Да, это, на сегодня, коммунальная собственность города, но это не имеет никакого значения. Городская собственность, областная, государственная, частная собственность – это историческое культурное наследие, это памятник архитектуры уникальный, - сказал Гранатуров.

Вице-губернатор сообщил, что в апреле можно будет получить первую часть средств на реставрацию ДОФа, а до этого необходимо подготовить проект. В его финансировании, как рассчитывают в ОГА, поможет городской совет.

— Мы как представители в Николаевской области Президента и Кабинета министров, обязаны делать все для того, чтобы охрана культурного наследия была… Поэтому мы работаем над этим вопросом. Будем подавать все документы, чтоб в апреле на конкурсе получить хотя бы первый транш, а нам нужно сейчас получить средства на ПСД, мы заложили средства в областной бюджет, считаем, что и город так сделает, и мы общими усилиями наше уникальное культурное наследие запроектируем на реставрационные работы и дальше будем получать необходимые средства для реставрации, - заявил вице-губернатор.

При этом, он добавил, что Ким уже общался по этому поводу с мэром Николаева Александром Сенкевиче.

— Были переговоры у Виталия Кима с Александром Сенкевичем, он нормально к этой ситуации относится, и такая, я бы сказал, общая и дружная работа в этом направлении, она дает уверенность в том, что вместе хорошо не только «батька бити», но и строить, - добавил Юрий Гранатуров.

Напомним, Коллективы Николаевской областной филармонии решили разместить в Доме офицеров флота, проектно-сметную документацию необходимо закончить до апреля 2022 года.

Ранее интернет-издание «NikLife», показало, каком состоянии на данный момент находится Дом офицеров флота.