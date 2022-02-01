В Николаеве на аукционе продали здание Института импульсных процессов и базу отдыха «Наука» в Коблево за ₴23 миллиона

В Николаеве на аукционе продали здания Государственного предприятия «Опытный завод Института импульсных процессов и технологий» и базу отдыха «Наука» в Коблево за 23 миллиона гривен.

Соответствующая информация размещена на сайте онлайн-аукционов «ProZorro.Sale».

На странице аукциона сказано, что на торги выставили комплекс зданий завода в самом Николаеве на улица Чкалова, 197 – здание заводоуправления, главный производственный корпус, здание центрального склада, здание ремонтного участка, здание автомастерской, здание столярной мастерской и здание заготовительного участка. Всего 25 единиц.

Также на торги выставили здание базы отдыха «Наука» в Коблево – спальный корпус, деревянные 2-х комнатные дома, дом для обслуживающего персонала, домики вагонного типа, столовая, хозяйственный корпус, овощехранилище, причал, трансформаторная подстанция, скважина, всего 12 единиц.

В торгах приняли участие 2 участника, стартовая цена объекта выросла с 19,7 миллионов до 23,6 миллионов гривен. В случае, если победитель откажется от покупки или не подпишет протокол договоров, то потеряет гарантийный взнос – почти 2 миллиона гривен, а здания купит второй участник, который предложил 19,7 миллионов гривен.

Отметим, руководитель Регионального отделения Фонда Государственного имущества Александр Славский, комментируя аукцион на Facebook, заявил, что завод не работал по назначению, а что бы там не сделал новый собственник, это будет лучше для города.

«Опытный завод не работает по назначению, а здания возле центра города постепенно разрушаются. Новый собственник, что бы он ни решил сделать на объекте, это изменит деградирующее состояние микрорайона. Новый владелец получит базу отдыха в селе Коблево, расположенную во второй линии от моря», - написал Славский.

Также он отметил, что ФГИ выполняет намеченный план – 308 миллионов из 370 запланированных.

Напомним, здание бывшего ДК «Портовиков», в котором размещался Николаевский окружной административный суд, разграбили.