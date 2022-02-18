В Николаеве КП «Парки» объявило три новых тендера на покупку спецтехники за ₴9,7 миллионов, но без лизинга

КП «Николаевские парки» объявило три тендера на закупку специальной техники на общую сумму 9 миллионов 798 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте публичных закупок «ProZorro».

Три тендера объявлены 17 февраля. В частности, на предприятие планируется приобрести:

- экскаватор-погрузчик на специальном шасси с пневмоколесным ходом, приводом на все колеса и гидроусилителем руля (Bobcat B730R) за 2 миллиона 670 тысяч гривен;

- автоподъемник телескопический на базе шасси DAYUN за 2 миллиона 278 тысяч гривен;

- две машины дорожных комбинированные со сменным оборудованием (с пескоразбрасывающим оборудованием, поворотным отвалом, тентом) на базе самосвала МАЗ-5550С3 за 4 миллиона 850 тысяч гривен.

На первые два тендера потенциальные участники могут подаваться до 7 марта, а на 9 марта уже запланировано проведение аукциона. Что касается тендера на покупку дорожных машин, то до 21 марта ожидают предложения участников, а аукцион запланирован на 26 апреля.

Поставить указанную технику победители должны будут в период с 23 мая по 1 июля 2022 года.

Как известно, у Сенкевича без решения сессии передали КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города – на их содержание хотят выделить ₴114 миллионов. При этом КП уже объявили торги на озеленение четырех районов Николаева, предварительно оценив такие работы в сумму около 90 миллионов гривен.

В конце декабря депутаты несколько раз не разрешали коммунальным предприятиям покупать в лизинг технику из-за того, что во время голосования не набралось достаточное количество голосов. Несмотря на это КП «Николаевские парки» все же объявляют торги на покупку техники в лизинг на 85 миллионов гривен.

Вслед за «Николаевскими парками» ряд КП без решения сессии организовали торги на закупку техники общей стоимостью ₴143 миллиона.

Позже у Сенкевича оправдали объявленные торги на закупку техники в лизинг для городских КП условием Минрегиона. В результате, Николаевский горсовет с третьего раза разрешил КП закупить технику в лизинг.

В итоге, на КП «Николаевские парки» отменили лизинг на закупку коммунальной техники за ₴85 миллионов: в связи с отсутствием дальнейшей потребности.

Также сообщалось, что фигурант дела о хищении почти 27 миллионов гривен при реконструкции Соборной площади Александр Брыжатый, который занимал должность первого заместителя директора департамента ЖКХ, трудоустроился в коммунальное предприятие «Николаевские парки». Он должен заниматься тендерными вопросами.

При этом, мэр Сенкевич на КП «Парки» поставил руководить экс-директора «Мариупольавтодора» Дмитрия Чучмая, уволенного из-за коррупции.