Государство возместило «Николаевоблтеплоэнерго» ₴264 миллиона разницы в тарифах из ₴550 миллионов, накопившихся с 2016 года

Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что самое большое достижение предприятия за 2021 год - это получение разницы в тарифах. В частности, государство уже выплатило более 260 миллионов гривен из 550 накопленных миллионов.

Об этом он заявил в четверг, 17 февраля, в ходе брифинга об итогах работы предприятия за прошлый год, передает «Преступности.НЕТ».

По его словам, впервые с 2015 года предприятия теплоэнергетики Украины получили разницу в тарифах из государственного бюджета, что подтвердило, что государственное регулирование тарифов было экономически необоснованным.

— Разница тарифов на нашем предприятии накопилась на сумму 550 миллионов гривен начиная с 1 января 2016 года по 1 июня 2021 года. Из указанной суммы государство отдало 264 миллиона гривен (из суммы разницы тарифов были изъяты субвенции города), - сообщил Николай Логвинов.

Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» также добавил, что на предприятии завершилась ревизия Госадминистрации, и соответствующая справка этого ведомства послужила основанием для снятия 42 миллионов гривен разницы в тарифах. Предприятие собирается опротестовывать это в суде.

В настоящее время остаток долга перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 80 миллионов гривен. Долг хотят реструктуризировать, это возможно благодаря Закону №1730. Срок реструктуризации составляет 7 лет.

Напомним, что ранее состоялся Конгресс при Зеленском, на котором был подписан Меморандум, который не повысит тариф на отопление. В частности, затраты на отопление компенсируют за счет перераспределения налогов.

Также сообщалось, что теплокоммунэнерго требовали от Кабмина вернуть разницу в тарифах, взамен этого на предприятия направили ревизоров.

В декабре 2021 года горсовет Николаева утвердил разницу в тарифах для «Николаевоблтеплоэнерго» и «ТЭЦ», чтобы получить компенсации в размере ₴368 миллионов.

Отметим, что «Николаевоблтеплоэнерго» должны возместить ₴307,2 миллионов задолженности по разнице в тарифах, которые накопились с 2015 года.