У Шуфрича в аннексированном Крыму нашли особняк и частный пляж, оформленные по российским законам

Журналисты проекта «Схемы» обнаружили в собственности семьи народного депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича земельные участки и виллу в поселке Симеиз на южном берегу Крыма, приобретенные в 2013 году. После аннексии эту недвижимость зарегистрировали по российскому законодательству.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Кроме того, семья нардепа покупала недвижимость здесь и после аннексии. А именно, дополнительные сотки крымской земли, удостоверив соглашение только по российским законам. Сам Шуфрич подтвердил, что у его семьи есть недвижимость на оккупированном полуострове, но заявил, что оформление имущества в Крыму по российским законам «разрешено украинскими законами», хотя это не соответствует действительности.

Вилла Шуфрича построена рядом с имением Медведчука. При этом приватизация земли возле виллы Медведчука прошла с нарушением закона. В 2013 году, незадолго до начала аннексии, инвестиционная компания «Спорт-тур» семьи Медведчука продает часть земли со зданием.

Покупатель, которому семья Медведчука сделала существенную скидку на землю, с 5,5 до 3,3 миллионов гривен – компания «Авто бизнес групп». Сам недострой на 4,5 тысячи квадратных метров покупателям обошелся еще в сумму около 11 миллионов гривен. Соглашение от имени «Авто бизнес групп» подписал ее директор – Виктор Сидорук, помощник народного депутата Нестора Шуфрича. В 2021 году конечным бенефициаром фирмы «Авто бизнес групп» стал отец Нестора Шуфрича Иван Шуфрич. Весной прошлого года вступил в действие указ Путина, запрещающий иностранным гражданам владеть землей в Крыму.

Журналисты обнаружили в российском реестре все крымские участки и объекты недвижимости, приобретенные семьей Шуфрича. Например, основное здание имения площадью 4633,7 кв.м. с готовностью в 71% есть в украинском реестре, и аналогичные данные имеются и в российском реестре. Такая же история и с пляжем под домом почти на полгектара, приобретенным Шуфричами у Медведчука за 1,5 миллиона гривен – параметры из украинского и российского реестров тоже полностью совпадают.

Единственное и ключевое отличие, это – собственник. В украинском реестре владельцем значится украинская фирма Шуфричей. А в реестре недвижимости России – это уже имущество другой фирмы – российской. Ее название – «Эстейт холдинг групп», зарегистрирована компания в Москве. С 2018 года владельцы «Эстейт холдинг групп» – помощник Нестора Шуфрича и его отец.

Семья народного депутата не только оформила по российским законам свою недвижимость, которую имела до аннексии, но расширяла здесь свои владения уже после аннексии, приобретя по российским законам здесь еще больше имущества. Речь идет о двух земельных участках возле пляжа – суммарной площадью в 25 соток и двухэтажном летнем домике.