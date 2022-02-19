США внесли AliExpress в «черный список» пиратских рынков из-за торговли подделками

Торговое представительство США (USTR) включило торговую онлайн-площадку AliExpress и соцсеть WeChat, принадлежащие китайским компаниям Alibaba и Tencent, в список пиратских рынков. Их обвинили в содействии продажи поддельной продукции.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Регулирующий орган отметил, что на AliExpress значительно увеличилось количество контрафактных товаров. При этом на сайте продают и явные подделки, и те, что рекламируются как оригинальные. Соцсеть WeChat, наравне с AliExpress, стала одной из крупнейших платформ для контрафактных товаров.

В КНР сочли решение американских властей политизированным.

– Китай всегда уделяет большое внимание вопросам, касающимся защиты прав на интеллектуальную собственность. Мы настаиваем, чтобы США прекратили политизировать торгово-экономические отношения, – сказал представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Дипломат считает, что Вашингтон должен создать для компаний из КНР справедливые условия работы.

USTR создало список пиратских рынков в 2011 году. Целью создания перечня назвали повышение осведомлённости общественности и помощи заинтересованным сторонам в защите прав на интеллектуальную собственность. По итогам 2021 года в список включили 42 онлайн-платформы и 35 физических рынков. По мнению американских властей, они непосредственно участвуют в продаже поддельной продукции или содействуют такой торговле.

Напомним, как ФБР арестовало трех братьев из Китая, которые придумали схему, как менять поддельные Iphone на настоящие.