УКС Николаева отдало подряд по реконструкции фонтана возле ОГА за ₴30,2 миллионов киевской фирме с уставным капиталом в 600 гривен

Управление капитального строительства Николаевского городского совета заключило договор с ООО «Тетрастрой» на проведение реконструкции фонтана в сквере возле здания облгосадминистрации на улице Адмиральской. Стоимость работ составляет 30 миллионов 297 тысяч 647 гривен.

Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок Прозорро.

В аукционе участвовало три фирмы: ООО «Тетрастрой» с предложением в 30 миллионов 297 тысяч 647 гривен, ООО «Виробничо-торгівельна компанія «Аврора» предложила за свои услуги 30 миллионов 332 тысячи 265 гривен и ООО «Будівельна компанія «Респект Сіті» - 30 миллионов 548 тысяч 140 гривен. Ни один из участников не менял стоимость работ во время торгов.

В итоге, договор 21 февраля заключили с фирмой «Тетрастрой», учитывая, что ее предложение было самое выгодное. Согласно календарному графику, начать работы должны уже в марте.

В частности, подрядчик должен будет провести демонтажные и строительные работы, сделать поливочный водопровод, систему автополива, водопровод хозяйственно-питьевой воды, обустроить систему видеонаблюдения, сделать внешнее освещение, установить малые архитектурные формы - лавочки и мусорники, сделать новое покрытие возле фонтана и озеленить территорию.

Выполнить реконструкцию нужно до 22 декабря 2022 года.

Согласно открытым данным, ООО «Тетрастрой» зарегистрирована 27 сентября 2016 года в Киеве. Уставный капитал 600 гривен. Руководителем является Лащевская Ольга Дмитриевна. Владельцами фирмы являются Юрий Шпаковский и ООО «Олкос» (владельцем является тот же Юрий Шпаковский. Уставный капитал 5 миллионов гривен).

Напомним, что в июне 2021 года в Николаеве заговорили и восстановлении работы двух фонтанов - возле ОГА и ДК «Строителей». К ремонту чаши фонтана возле ДК приступили в том же месяце, а относительно фонтана возле здания Николаевкой ОГА сообщалось, что уже есть тендерные предложения по проектированию концептуальной реконструкции фонтана.

