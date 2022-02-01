Украина вошла в антирейтинг стран, где продавцы часто «скручивают» пробег автомобилей

Украина оказалась на шестом месте в антирейтинге европейских стран, где покупателей подержанных машин обманывают при сделке, занижая пробег авто.

Об этом сообщает «The Page».

Платформа проверки истории автомобиля carVertical провела исследование, основанное на историях почти 900 тысяч автомобилей, предлагаемых на вторичном рынке. Выводы неутешительные: скручивание одометра – самая распространенная схема мошенничества при продаже автомобилей. Наибольшее распространение эта схема получила в Центральной и Восточной Европе. Столица мошеннического рейтинга – Латвия, где одометры скручены в более чем 24% бывших в употреблении автомобилей.

Далее идут Румыния (20% транспортных средств), Эстония и Литва (18,9 и 18,3%) и Россия. На шестом месте идет Украина, обогнавшая США, Венгрию и Германию.

- Проблемы с прозрачностью б/у машин в Европе ежегодно стоят автомобилистам миллиарды евро, - отмечает глава отдела коммуникаций carVertical Матас Бузелис. - Покупая дешево, люди думают, что заключают выгодное соглашение. На самом деле, если у автомобиля сомнительная история, покупатель может в конце концов потратить на ремонт гораздо больше, чем запланировано.

Основные источники автомобилей для восточноевропейских рынков – Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Италия. Местные власти в Европе не могут эффективно отслеживать преступников, занимающихся откруткой счетчиков. По мнению Бузелиса, покупатели часто переплачивают за автомобили со скрученными одометрами до 25% от цены.

Напомним, ранее сообщалось, что арестант Николаевского СИЗО занимался мошенничеством с продажей автомобилей в интернете.